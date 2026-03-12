ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri sonrası küresel tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, tarım sektörünü vuran fırsatçıları gün yüzüne çıkardı. Gübre tedarikinde yaşanan zorlukları fırsat bilen dolandırıcılar, piyasaya sahte ürün sürmek için harekete geçti.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ve Şereflikoçhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ortak çalışma kapsamında şüpheli görülen TIR, Şereflikoçhisar ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada piyasa değeri 4 milyon 995 bin TL olan yaklaşık 30 ton sahte gübre ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.