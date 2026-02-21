Geçtiğimiz seçimleri hatırlayın... Seçim sabahına kadar sosyal medyaya bakıp "toplumun rotası belli" diyen yüzlerce analiz okuduk. Trendler havada uçuştu, etkileşim sayıları masaya yatırıldı, dijital veriden kesin sonuçlar çıkarıldı. Tablo dışarıdan bakınca o kadar netti ki... Ama sandıklar açıldığında o "dijital kesinlik" bir anda buharlaşıverdi.

Bu, basit bir tahmin hatası değildi; bu, bize sosyal medyayı "gerçeğin ta kendisi" sanmanın bedeliydi.

Son dönemde sıkça duyuyoruz: "Sosyal medya artık dev bir laboratuvar, insan davranışını çözmek için eşsiz bir veri madeni." İlk bakışta kulağa hoş geliyor, evet. Milyonlarca insan anlık veri üretiyor, daha ne olsun? Ama biz teknik insanlar biliriz ki, verinin hacmi kadar niteliği de önemlidir. Ve burada işler karışıyor.

Gerçek bir araştırma, "olanı" bulmaya çalışır. Sosyal medya ise çoğu zaman "olanı" değil, "görünmek isteneni" sunar. Kabul edelim, orada kimse tam olarak kendisi gibi değil. İnsanlar klavyenin başındayken cümlelerini seçer, duruşunu ayarlar, hatta bazen olmadığı bir kimliğe bürünür. Bir tweet atarken "doğrusu bu mu?" diye değil, "bu ne kadar etkileşim alır?" ya da "mahallem ne der?" refleksiyle hareket edilir. Sessiz çoğunluk sadece izlerken, gürültü çıkaran azınlık "halkın sesi" zannedilir.

Yani sosyal medya, mikroskop altında inceleyebileceğimiz steril bir laboratuvar değil; herkesin en iyi performansını sergilemeye çalıştığı devasa bir tiyatro sahnesidir. Ve sahnede, kimse doğal davranmaz.

Bir verinin güvenilir olması için "gözlemci etkisi"nden (Hawthorne etkisi) arınmış olması gerekir. Oysa sosyal medyada herkes izlendiğinin farkında. Bu farkındalık, davranışı manipüle eder. Dolayısıyla elimizdeki veri "saf gerçeklik" değil, sosyal filtrelerden geçirilmiş, rafine edilmiş bir "beyan"dır.

İşte tam burada, bizim alanımız, yani yapay zekâ devreye giriyor.

İyi kurgulanmış bir yapay zekâ modeli, sosyal medyayı zaten "toplumun aynası" olarak görmez. Onun derdi, Ayşe’nin veya Mehmet’in yazdığının doğru olup olmadığı değildir. O, bu devasa veri yığınının işaret ettiği vektörü, yani eğilimi arar. Tek bir mesaj yalan, abartı ya da "trol" olabilir. Ama milyonlarca mesaj bir araya geldiğinde, yalanlar bile bir desen (pattern) oluşturur. Yapay zekâ işte bu deseni okur. Korkuları, beklentileri, bazen de toplumsal kırılma faylarını bu desenlerin satır aralarında buluruz.

Özetle; sosyal medya akademik anlamda güvenilir bir araştırma sahası değildir. Kontrolsüzdür, bağlamı kırıktır ve temsiliyeti sorunludur. Ama yine de insanlık tarihinin en büyük "dijital ayak izi" arşividir.

Belki de hatayı araca (sosyal medyaya) değil, ona bakış açımıza yüklemeliyiz. Onu toplumun aynası sanırsak yanılırız. Ama onu, toplumun gürültüsünün içinden geçen "izlerin haritası" gibi okursak, gerçeğe giden yolu bulabiliriz.

Sosyal medya gerçeğin kendisi değil, evet. Ama bu çağda gerçeği arayan herkes, o gürültünün içindeki sinyali ayrıştırmayı öğrenmek zorunda.