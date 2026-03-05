

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Toplumsal Tarih’in Mart sayısında, Bilecik Kent Belleği anlatıldı

Bilecik’in toplumsal hafızasını ele alan “Bilecik Kent Belleği: Bir Şehrin Hafızası” başlıklı yazı, Oğuz Cabar tarafından kaleme alınarak Türkiye'nin en popüler tarih dergisi olan, Toplumsal Tarih dergisinde yayımlandı.

Bilecik’in tarihsel katmanlarının, kültürel mirasının ve kolektif hafızasının ele alındığı bu yazıda; kentin geçmişi ile bugünü arasında kurulacak köprüde kent belleğinin belirleyici rolü vurgulandı.

Bilecik Kent Konseyinden yapılan açıklamada, "120’yi aşkın koleksiyonla kent belleğimizi zenginleştirmeye devam eden kıymetli hemşehrilerimize, sürece ilgi gösteren herkese ve Toplumsal Tarih Dergisi’ne gönülden teşekkür ederiz. Birlikte büyüyen bu hafıza, Bilecik’in ortak hikâyesini yarınlara taşımaya devam edecek." denildi.