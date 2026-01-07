Koç Üniversitesi Ekonomi Profesörü Selva Demiralp, son yazısında enflasyon ve enflasyon beklentilerini değerlendirerek, toplumsal kutuplaşmanın yarattığı ekonomik maliyeti mercek altına aldı.

Demiralp, enflasyonun sadece fiyat artışlarını değil, aynı zamanda siyasi tansiyonu, kurumsal güveni ve yönetime duyulan inancı yansıttığını belirtti. Araştırma bulgularına dayanan analizinde, 2025 yılı için CHP ve AKP seçmenlerinin enflasyon beklentileri arasındaki farkı gösteren bir grafik paylaştı.

Bu grafik, kutuplaşmanın enflasyon yönetimini nasıl zorlaştırdığını ortaya koyuyor.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ YAPIŞKANLIK

Demiralp'in paylaştığı grafikte, CHP ve AKP'ye oy vereceğini belirten seçmenlerin 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentileri arasındaki fark görselleştiriliyor. Grafik, farkın zaman içinde dalgalanmasını ve genel olarak azalma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Bu durum, enflasyon beklentilerindeki yapışkanlığın önemli bir nedeni olarak öne çıkıyor.

Selva Demiralp

Siyasi kutuplaşmanın tetiklediği enflasyon ataleti, beklenti yönetimini güçleştirerek faiz oranlarının daha uzun süre yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor. Demiralp, bunun "acı reçete" anlamına geldiğini ifade ediyor.

EKONOMİK BEDELİN AZALTILMASI İÇİN ÖNERİLER

Siyasi gerginliklerin ve toplumsal kutuplaşmanın ekonomik maliyetinin bu denli net ve yüksek olduğu bir ortamda, acil adımlar atılması gerektiğine dikkat çeken Demiralp, siyasi gerilimi azaltacak kapsayıcı politikalar öneriyor.

Özellikle yargı bağımsızlığı konusunda seçmeni ikna edecek reformların elzem olduğunu vurguluyor. Bu adımlar, kurumsal güveni artırarak enflasyon beklentilerini stabilize etmeye yardımcı olabilir.