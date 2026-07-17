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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlenmesi ve güvenlik farkındalığının artırılması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Kent genelinde iş yerleri, cadde ve sokaklarda yürütülen faaliyet kapsamında vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılık çeşitleri, Hayat 112 ve KADES uygulamalarının kullanımı ile genel güvenlik konularında bilgi verildi. Ekipler ayrıca hazırlanan bilgilendirici broşürleri vatandaşlara dağıttı.

Ekipler, güvenli bir toplumun bilinçli, duyarlı ve tedbirli bireylerle mümkün olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Açıklamada, acil durumlarda Hayat 112 ve KADES uygulamalarının etkin şekilde kullanılmasının önemine vurgu yapılırken, toplumun huzur ve güvenliği için bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi.