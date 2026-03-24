Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

Ekipler bu kapsamda Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan otobüs terminalini ziyaret ederek bekleme alanındaki vatandaşları hem bilgilendirdiler hem de broşür dağıttılar.

Bekleme alanındaki vatandaşları, 112 Acil İhbar Hattı, Dolandırıcılık Çeşitleri, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık, TDP Hizmetleri ve Genel Güvenlik konularında farkındalıklarının artırılması ve mağduriyetlerin önlenmesi adına bilgilendiren ekiplerin faaliyetlerinin kesintisiz ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.