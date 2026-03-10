Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri Bozüyük Fen Lisesini ziyaret etti.

‘Saygıyla Büyür, Sevgiyle Güçleniriz Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen okul ziyaretinde ekipler öğrencilere, Akran Zorbalığı, Siber Zorbalık ve Genel Güvenlik konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Gençlerin hem okulda hem dijital ortamda güvenli, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hareket etmeleri adına Emniyet güçlerinin bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği açıklandı.