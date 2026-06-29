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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerinin bilgilendirme faaliyetleri sayesinde vatandaşların olumsuz durumlara karşı farkındalık kazanması sağlanıyor.

Ekipler bu kapsamda, İsmet İnönü Caddesi üzerinde faaliyet gösteren iş yerleri ve vatandaşlara yönelik, KADES Uygulaması hakkında farkındalık oluşturmak, evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda bilgilendirmek, sahte para kullanımına karşı dikkat edilmesi gereken hususları aktarmak, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitlerine karşı bilinç düzeyini artırmak, genel güvenlik konularında vatandaşları bilgilendirerek olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla, bilgilendirme ve broşür dağıtımı faaliyeti gerçekleştirdi.

Vatandaşların huzuru, güvenliği ve bilinçlendirilmesi amacıyla Toplum Destekli Polislik faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği vurgulandı.