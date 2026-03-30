Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmeler sayesinde vatandaşlar bilinçlenirken, risk de azalıyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Kapalı Pazar alanında Çarşamba günleri kurulan Bit Pazarını ziyaret etti.

Ekipler ziyaretlerinde İletişim Yoluyla Dolandırıcılık ve Dolandırıcılık Çeşitleri, konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Birimlerinin, farkındalık çalışmalarının kararlılıkla devam ettiği ifade edildi.