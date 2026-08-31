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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından vatandaşlara dolandırıcılık, sahte para ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Sarar AVM’de gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Ekipler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’nin doğru kullanımı, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık yöntemleri ile genel güvenlik konularında vatandaşlara bilgi verildi.

Çalışmalar kapsamında 54 vatandaşa bilgilendirici broşür dağıtılırken, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasının önemine dikkat çekildi.

Polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların bilinçli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.