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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri, sahte para ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Sarar AVM’de gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlarla bir araya gelindi.

Ekipler tarafından KADES uygulaması, sahte para, dolandırıcılık ve dolandırıcılık çeşitleri ile genel güvenlik konularında bilgiler verildi. Vatandaşlara özellikle karşılaşabilecekleri dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Çalışma kapsamında toplam 54 vatandaşa ulaşılırken, güvenlik konularına ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Polis ekiplerinin vatandaşların suçlara karşı bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.