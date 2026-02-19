Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Ertuğrulgazi Lisesini ziyaret etti.



Ekipler ziyaretlerinde “Saygıyla Büyür, Sevgiyle Güçleniriz” Projesi kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdiler.

Öğrenciler, Akran Zorbalığı, Siber Zorbalık ve Genel Güvenlik konularında bilgilendirildi.

Gençlerin hem okulda hem dijital ortamda güvenli, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak hareket etmeleri adına İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.