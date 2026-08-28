Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Nurettin Erkan / Yeniçağ



Bilecik’te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi.

Ekipler tarafından Atatürk Parkı ve çevresinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında 22 vatandaşla görüşüldü. Vatandaşlara dolandırıcılık çeşitleri ve korunma yolları, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri, KADES uygulaması, 112 Acil Çağrı Merkezi ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Özellikle şüpheli telefon aramaları, mesajlar ve tekliflere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten ekipler, vatandaşlardan böyle durumlarda acele etmeden bilgilerin doğruluğunu kontrol etmelerini istedi.

Polis ekipleri ayrıca şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulunulması gerektiğini hatırlattı.

Toplum Destekli Polislik ekiplerinin vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.