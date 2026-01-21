Dünya genelinde metropollerde uygulanmaya başlanan "talep odaklı ulaşım” sistemi, geleneksel toplu taşıma mantığını tamamen değiştirdi. Sistem, otobüslerin belirli bir güzergahta boş gitmesi yerine, yolcuların anlık taleplerine göre dinamik rotalar oluşturması esasına dayanıyor.

Ocak 2026 itibarıyla birçok Avrupa ve Asya kentinde yaygınlaşan bu modelde, araçlar sadece yolcu talebi olan noktalara uğruyor. Yapay zeka algoritmaları, aynı yöne gitmek isteyen yolcuları analiz ederek en kısa ve verimli rotayı saniyeler içinde belirliyor.

YAPAY ZEKA ROTALARI NASIL OLUŞTURUYOR?

Sistemin merkezinde yer alan yapay zeka yazılımı, mobil uygulamalar üzerinden gelen yolcu taleplerini topluyor. Benzer varış noktalarına sahip 15-20 kişilik yolcu grupları otomatik olarak aynı araçta eşleştiriliyor.

Geleneksel hatlardaki gibi sabit duraklarda bekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Sistem, yolcuya en yakın sanal durak noktasını bildiriyor ve araç o noktaya yönlendiriliyor. Bu sayede araçların boş kilometre yapmasının önüne geçiliyor.

ŞEHİR İÇİ TRAFİK YÜKÜNÜ AZALTIYOR

Talep odaklı ulaşım ağları, özellikle trafiğin yoğun olduğu saatlerde yollardaki özel araç sayısını azaltmayı hedefledi. Yapay zekanın oluşturduğu optimize edilmiş rotalar sayesinde yolculuk sürelerinde yüzde 30'a varan tasarruf sağlandığı saptandı.

Sistem, sadece yoğun saatlerde değil, talebin az olduğu gece saatlerinde de verimlilik sundu. Büyük otobüsler yerine daha küçük ve elektrikli araçların kullanılması, karbon emisyonunun düşürülmesine katkı sağladı.

DURAKLAR ‘SANAL’ OLUYOR

Yeni sistemle birlikte fiziksel durakların yerini "sanal duraklar" almaya başladı. Yolcular, uygulama üzerinden en yakın toplama noktasını görerek araca biniş yapabiliyor.

Yapay zeka, yol üzerindeki trafik yoğunluğunu ve yeni gelen talepleri anlık olarak işleyerek rotayı seyir halindeyken güncelleyebiliyor. Bu durum, yolcuların varış sürelerinin daha isabetli tahmin edilmesine olanak tanıdı.

Belediyeler ve ulaşım şirketleri için işletme maliyetlerinde ciddi bir düşüş kaydedildi. Sabit hatlarda boş seyreden araçların yarattığı yakıt ve personel israfı, talep odaklı modelle minimuma indirildi.

Yolcular için ise aktarma yapma zorunluluğunun azalması ve kapıya yakın noktalardan ulaşım imkanı sağlanması memnuniyet oranlarını artırdı. 2026 yılının sonuna kadar bu sistemin birçok gelişmekte olan ülkede de pilot bölgelerde devreye alınması planlanıyor.