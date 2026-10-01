Lüleburgaz ilçesindeki toplu konutlarda bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler metrelerce yükseldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgeden yükselen yoğun duman ve alevler çevrede paniğe neden oldu.
Yangının çıkış nedeni ve binada hasar oluşup oluşmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.
Toplu konutlarda yangın paniği: Çatı bir anda alevlere teslim oldu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
Lüleburgaz ilçesindeki toplu konutlarda bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler metrelerce yükseldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgeden yükselen yoğun duman ve alevler çevrede paniğe neden oldu.
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki toplu konutlarda bir binanın çatısında yangın çıktı. Metrelerce yükselen alevler ve yoğun duman çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Lüleburgaz ilçesindeki toplu konutlarda bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler metrelerce yükseldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgeden yükselen yoğun duman ve alevler çevrede paniğe neden oldu.
Etiketler
Çok Okunanlar