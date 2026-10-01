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Kaynak: İHA

Lüleburgaz ilçesindeki toplu konutlarda bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler metrelerce yükseldi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölgeden yükselen yoğun duman ve alevler çevrede paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeni ve binada hasar oluşup oluşmadığına ilişkin inceleme başlatıldı.