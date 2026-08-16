Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak?

Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak?

Toplam 300 milyon nüfuslu Pakistan ve Özbekistan'ın özelleştirme süreçlerinde Aksa Enerji, Cengiz Holding ve Çalık Grubu öne çıkıyor. Özbekistan'da Semerkant şebekesini Aksa Enerji devralıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 1

Patronlar Dünyası’ndan Kerim Ülker’in haberine göre Türkiye'nin enerji alanındaki özel sektör deneyimi uluslararası pazarda talep görüyor.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 2

Yaklaşık 300 milyonluk toplam nüfusa sahip olan Pakistan ve Özbekistan, elektrik altyapılarını özelleştirme kararı alırken Türk firmaları sürece etkin biçimde dahil oldu.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 3

Temelleri 1984'teki yasal düzenlemeye dayanan ve 2008 yılı itibarıyla hız kazanan Türkiye'deki elektrik dağıtım özelleştirmeleri, 2013 yılında 18 bölgenin tamamen özel sektöre devriyle tamamlanmıştı.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 4

Yerli firmaların bu süreçte edindiği tecrübe, günümüzde Asya ülkelerindeki projelerde değerlendiriliyor.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 5

Dağıtımdaki kayıp ve kaçak oranlarını minimize etmek amacıyla DISCO adı verilen dağıtım kurumlarını satışa çıkaran Pakistan'da süreç başlatıldı.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 6

5,6 milyon abonesi bulunan ülkenin en büyük ikinci dağıtım organizasyonu FESCO’nun ilk satış paketi için Çalık Grubu ile Cengiz Holding devreye girdi.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 7

Özbekistan Cumhuriyeti ise tarihinde ilk kez elektrik dağıtım ağını özel yönetime devrediyor.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 8

Uluslararası ihale sürecini kazanan Aksa Enerji, Semerkant bölgesinin elektrik altyapısını işletme ve modernize etme yetkisini elde etti.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 9

Enerji Bakanı Şerzod Hocayev tarafından Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'e sunulan rapora göre, devir işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanacak.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 10

Semerkant'taki uygulamanın ardından Cizzak ve Sırderya kentlerinde de benzer özelleştirme adımları atılacak.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 11

Semerkant projesi kapsamında mevcut personelin tamamı Türk şirketi bünyesinde çalışmaya devam edecek.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 12

Yurt dışından yalnızca 10-15 kişilik kilit uzman kadro getirilecek, kalan iş gücü tamamen yerel imkanlarla karşılanacak.

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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak? - Resim: 13

Ayrıca yenileme ve altyapı yatırımlarında kullanılacak malzemelerin en az yüzde 90'ının Özbekistan iç pazarındaki üreticilerden tedarik edilmesi zorunluluğu bulunuyor.

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