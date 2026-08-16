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Toplam nüfusları 300 milyon: İki ülkede elektriği Türk şirketleri mi sağlayacak?
Toplam 300 milyon nüfuslu Pakistan ve Özbekistan'ın özelleştirme süreçlerinde Aksa Enerji, Cengiz Holding ve Çalık Grubu öne çıkıyor. Özbekistan'da Semerkant şebekesini Aksa Enerji devralıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 300 milyonluk toplam nüfusa sahip olan Pakistan ve Özbekistan, elektrik altyapılarını özelleştirme kararı alırken Türk firmaları sürece etkin biçimde dahil oldu.
Temelleri 1984'teki yasal düzenlemeye dayanan ve 2008 yılı itibarıyla hız kazanan Türkiye'deki elektrik dağıtım özelleştirmeleri, 2013 yılında 18 bölgenin tamamen özel sektöre devriyle tamamlanmıştı.
Yerli firmaların bu süreçte edindiği tecrübe, günümüzde Asya ülkelerindeki projelerde değerlendiriliyor.
Dağıtımdaki kayıp ve kaçak oranlarını minimize etmek amacıyla DISCO adı verilen dağıtım kurumlarını satışa çıkaran Pakistan'da süreç başlatıldı.
5,6 milyon abonesi bulunan ülkenin en büyük ikinci dağıtım organizasyonu FESCO’nun ilk satış paketi için Çalık Grubu ile Cengiz Holding devreye girdi.
Özbekistan Cumhuriyeti ise tarihinde ilk kez elektrik dağıtım ağını özel yönetime devrediyor.
Uluslararası ihale sürecini kazanan Aksa Enerji, Semerkant bölgesinin elektrik altyapısını işletme ve modernize etme yetkisini elde etti.
Enerji Bakanı Şerzod Hocayev tarafından Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'e sunulan rapora göre, devir işlemleri kısa süre içerisinde tamamlanacak.
Semerkant'taki uygulamanın ardından Cizzak ve Sırderya kentlerinde de benzer özelleştirme adımları atılacak.
Semerkant projesi kapsamında mevcut personelin tamamı Türk şirketi bünyesinde çalışmaya devam edecek.
Yurt dışından yalnızca 10-15 kişilik kilit uzman kadro getirilecek, kalan iş gücü tamamen yerel imkanlarla karşılanacak.
Ayrıca yenileme ve altyapı yatırımlarında kullanılacak malzemelerin en az yüzde 90'ının Özbekistan iç pazarındaki üreticilerden tedarik edilmesi zorunluluğu bulunuyor.