TÜİK 2026 Ocak ayı toplam ciro ve ticaret satış hacim verisini paylaştı.

2026 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarken, ticaret satış hacmi ise yüzde 18,8 olarak belirlendi.

Ticaret Satış Hacmi

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %13,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi %1,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %18,8 arttı

TOPLAM CİRO ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2026 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 35,8 artış gösterdi.