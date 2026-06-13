Topkapı Sarayı’nda yaz sezonunun en özel etkinliklerinden biri olan gece ziyaretleri bu yıl daha geniş bir rota ve yeni bölümlerle kapılarını açıyor. Milli Saraylar Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre. Program, 13 Eylül’e kadar her cumartesi akşamı 20.30 ile 22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Müze olarak 1924’ten beri hizmet veren sarayda ilk gece ziyareti 2024 yılında başlamıştı. Bu yıl ise rota belirgin şekilde genişletilerek ziyaretçilere çok daha kapsamlı bir deneyim sunulacak.

Bu yılki programda sarayın yakın dönemde ziyarete açılan alanları da ilk defa gece rotasına dahil edildi. Ziyaretçiler Bab-ı Hümayun’dan giriş yaparak avluları, Harem-i Hümayun’u, Mukaddes Emanetler Dairesi’ni, Hazine Sergisi’ni ve terasları gezebilecek. Özellikle Harem-i Hümayun’da yer alan Karaağalar Koğuşu, Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı ile Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi gibi bölümler gece ziyaretçileriyle buluşacak.

Harem-i Hümayun rotasında Karaağalar Taşlığı, Karaağalar Koğuşu, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, III. Murad Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yol gibi önemli mekanlar yer alıyor. Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı’nda ise kadınefendi daireleri, cariyeler koğuşu, çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam ve kahve ocağı bölümleri görülebilecek. Mabeyn Yolu Çini Sanat Galerisi de aynı güzergah üzerinde sanatseverleri bekliyor.

Program kapsamında Enderun Avlusu’ndaki Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü ve Hazine Sergisi de açık olacak. Sarayın en dikkat çeken eserleri arasında bulunan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi paha biçilmez parçalar gece ziyaretçilerinin ilgisini çekecek. Bu eserler, özel aydınlatma altında tarihi atmosferleriyle daha etkileyici bir görünüm sunuyor.

Ziyaretin final noktası dördüncü avlu olacak. Burada Havuzlu Teras’ta dolaşmak, İftariye Kameriyesi’nden İstanbul’un tarihi yarımada siluetini izlemek ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasının keyfini çıkarmak mümkün. Gece ışıklandırmasıyla sarayın dış cepheleri ve köşkleri de dışarıdan muhteşem bir görüntü oluşturuyor.

Gece ziyaretlerinin başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olarak belirlendi. Biletler saray gişelerinden temin edilebiliyor. Ziyaretçilere girişte sesli rehber hizmeti ücretsiz olarak sunulurken, I. Avlu’daki kafeterya da ziyaret saatleri boyunca açık kalacak. Bu sayede ziyaretçiler hem tarihi mekanları gezip hem de dinlenerek İstanbul gecesinin tadını çıkarabilecek.

Topkapı Sarayı gece ziyaretleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamını modern bir deneyimle birleştiriyor. Gündüz kalabalığından uzak, sakin ve aydınlatılmış ortamda sarayın mimari detaylarını, koleksiyonlarını ve eşsiz İstanbul manzarasını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Özellikle yaz aylarında artan turist ilgisiyle birlikte bu program, İstanbul’un kültürel turizmine önemli katkı sağlıyor.