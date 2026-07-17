Milli Saraylar Başkanlığı bünyesindeki Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusunda bulunan Şerbethane, Osmanlı mutfak kültürünün en özel alanlarından biri olarak dikkat çekiyor. Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte şerbet, tatlı, macun, esans ve sunum geleneğine ait çok daha geniş kapsamlı eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Topkapı Sarayı'nda tarihi Şerbethane yeniden açıldı: 452 eser ilk kez sergileniyor
Topkapı Sarayı'nda sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında Matbah-ı Amire içerisinde yer alan Şerbethane bölümü kapsamlı bir yenileme sürecinin ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.Kaynak: Haber Merkezi
Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, yaklaşık dokuz ay süren çalışmaların hem yapının korunmasını hem de koleksiyonun zenginleştirilmesini hedeflediğini belirtti. Daha önce 174 eserin sergilendiği bölümde artık 452 eser bulunduğunu ifade eden Kocaman, bugüne kadar ziyaretçilerin göremediği birçok tarihi objenin ilk kez gün yüzüne çıktığını söyledi.
Şerbethane'nin yalnızca padişah için değil, saray halkı ve görevlileri için de hizmet verdiğini anlatan Kocaman, burada şerbetlerin, helvaların ve çeşitli tatlıların hazırlandığını, Muharrem ayında aşurenin de bu bölümde pişirilerek ikram edildiğini aktardı. Ayrıca hekimbaşı gözetiminde ilaçlar, macunlar ve çeşitli esansların da aynı mekânda üretildiğini vurguladı.
Osmanlı sarayında Helvahane'nin önemli bir bölümü olarak faaliyet gösteren Şerbethane, ikram kültürünün yanı sıra şifa ve koku geleneğinin de merkezi olarak öne çıkıyor. Bu özelliğiyle saray yaşamının hem mutfak hem de sağlık anlayışını yansıtan önemli mekânlardan biri olma niteliğini taşıyor.
Yenilenen sergide porselen nevruziyelikler, gümüş ve tombak aşure testileri, kapaklı tatlı hokkaları, Çin porseleni turşu küpleri, şerbet küpleri, şerbet bardakları, şerbet makramaları, buhurdanlar ve gülabdanlar başta olmak üzere yüzlerce tarihi eser ziyaretçilerle buluşuyor.
2010 yılında kapsamlı bir restorasyondan geçirilen Matbah-ı Amire yapıları, geçen yıl hız kazanan çalışmaların ardından müzecilik anlayışına uygun şekilde yeniden düzenlendi. Tarihi dokunun korunmasına özen gösterilen restorasyonda taşıyıcı sistem güçlendirildi, bazalt taş döşemeler yenilendi, modern vitrinler oluşturuldu ve bilgilendirme panoları yapının tarihi karakterine uygun biçimde tasarlandı.
Yeniden ziyarete açılan Şerbethane, Topkapı Sarayı'nın kapalı olduğu salı günleri dışında haftanın altı günü 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.