Topkapı Sarayı'nda tarihi Şerbethane yeniden açıldı: 452 eser ilk kez sergileniyor

Şerbethane'nin yalnızca padişah için değil, saray halkı ve görevlileri için de hizmet verdiğini anlatan Kocaman, burada şerbetlerin, helvaların ve çeşitli tatlıların hazırlandığını, Muharrem ayında aşurenin de bu bölümde pişirilerek ikram edildiğini aktardı. Ayrıca hekimbaşı gözetiminde ilaçlar, macunlar ve çeşitli esansların da aynı mekânda üretildiğini vurguladı.