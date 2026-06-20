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Kaynak: İHA

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan tarihi Tophane surlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki N.Ş.K., surlara çıktı. Genci gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, şahsı intihar etmek üzereyken kurtardı. Kapının kilitli olması nedeniyle bölgeye gelen itfaiye ekipleri kapıyı keserek açtı.

Sağlık kontrolünden geçirilen genç, ifadesi alınmak ve gerekli işlemlerin yapılması için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.