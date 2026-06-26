Beykoz Şahinkaya Caddesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi. 06 DNG 165 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Süleyman Demirtaş, yükünü boşaltmak için yanaştığı sırada kamyon henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Tonlarca yükle devrildi: Beykoz'da korku dolu dakikalar - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyonun kabininde sıkışan Demirtaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tonlarca yükle devrildi: Beykoz'da korku dolu dakikalar - Resim : 2

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. ​Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tonlarca yükle devrildi: Beykoz'da korku dolu dakikalar - Resim : 3

Tonlarca yükle devrildi: Beykoz'da korku dolu dakikalar - Resim : 4