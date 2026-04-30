Halk sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini tesis etmek amacıyla başlatılan operasyon kapsamında, çiğ süt tedariğinden son tüketiciye ulaşan nihai ürüne kadar tüm süreçler mercek altına alındı. İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda; hijyen standartları, soğuk zincir protokolleri ve izlenebilirlik şartları titizlikle incelendi.

Ekiplerin denetim yelpazesi kamu kurumlarını da kapsayacak şekilde geniş tutuldu. Yurtlar, hastaneler, okul kantinleri ve yemekhanelerden toplam 92 adet numune alınarak laboratuvar analizine gönderildi.

Yapılan incelemeler neticesinde;

Onaysız üretim yaptığı belirlenen tesislerdeki yaklaşık 11 ton ürün imha edildi.

Mevzuata uygun olmayan ürünler muhafaza altına alındı.

İlgili işletmelere 5996 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulandı.