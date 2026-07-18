Başakşehir'de hareket halindeki TIR'ın dorsesinden kayan konteyner, cipin üzerine devrildi. Kazada cipte büyük hasar meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı
Tonlarca ağırlık üzerine devrildi: Saniyelerle gelen mucize
Bahçeşehir'de seyir halindeki bir TIR'ın dorsesinden kayan tonlarca ağırlıktaki konteyner, yanındaki cipin üzerine devrildi. Şans eseri can kaybının yaşanmadığı kazada lüks araç demir yığınına döndü.Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
1 7
Bahçeşehir 1’inci Kısım’da bulunan Doğa Parkı Caddesi’nde meydana geldi. Hareket halinde olan bir TIR’ın dorsesine yüklü konteyner, bilinmeyen nedenle kayarak seyir halindeki cipin üzerine devrildi.
2 7
3 7
Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, TIR'da ve cipte maddi hasar meydana geldi. Cadde, iki aracın ve devrilen konteynerin kaldırılması ile trafiğe açılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4 7
5 7
6 7
7 7