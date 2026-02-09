Avrupa futboluna damga vuran profesyonel futbolculuk kariyerini 2024 yazında sonlandıran Toni Kroos, Suudi Arabistan'da yaşanan Cristiano Ronaldo krizine ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulunarak tartışmaları alevlendirdi.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİGİ'Nİ AÇIK BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRDİ

Real Madrid'in efsane futbolcusu, Bryan Nassr ile yaptığı bir röportajda Suudi Arabistan Pro Ligi'ni Ronaldo'nun değerini bilmemekle açık bir şekilde eleştirdi.

KROOS: 'RONALDO GİDERSE KİMSE BU LİGİ İZLEMEYECEK'

Yaklaşık 10 yıl Ronaldo ile Real Madrid soyunma odasını paylaşan Alman futbolcu Kroos, "Suudi Arabistan ligi bambaşka bir dünya. Cristiano gelmeden önce kimse bu ligi bilmiyordu. Şimdi de onlara uluslararası tanınırlık getiren adama saygısızlık ediyorlar. Size söylüyorum, Ronaldo yarın giderse, artık kimse bu ligi izlemeyecek.” dedi.