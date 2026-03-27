Tonali İtalya'yı Kuzey İrlanda karşısında zafere taşıdı
İtalya, Kuzey İrlanda’yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off finaline yükseldi. İkinci yarıda bulduğu gollerle sonuca giden Gennaro Gattuso'nun takımında Sandro Tonali bir gol, bir asistle galibiyetin mimarı oldu.Furkan Çelik
İTALYA İLK YARIDA KATI SAVUNMAYI AÇMAKTA ZORLANDI
Maça topa sahip olarak başlayan İtalya, oyunu kontrol etse de ilk yarıda istediği üretkenliği gösteremedi. Rakibin 5’li savunma hattına karşı pozisyon bulmakta zorlanan Azzurriler, düşük tempolu oyun nedeniyle etkili olamadı.
TONALI KİLİDİ ÇÖZDÜ
İkinci yarıyla birlikte oyunun temposunu artıran İtalya, aradığı golü Sandro Tonali ile buldu. Ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandıran Tonali, takımını öne geçirdi.
KEAN FİŞİ ÇEKTİ
Karşılaşmanın son bölümünde yine Tonali’nin hazırladığı pozisyonda sahneye çıkan Moise Kean, attığı golle skoru belirledi.
İtalya, kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
İTALYA BOSNA HERSEK İLE FİNAL OYNAYACAK
Bu sonucun ardından İtalya’nın finaldeki rakibi Bosna-Hersek Milli Takımı oldu. Bosna-Hersek, diğer yarı finalde Galler’i penaltılarla eleyerek finale yükseldi.
Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atan İtalya’da, gözler final mücadelesine çevrildi.