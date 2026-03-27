Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
Tonali İtalya'yı Kuzey İrlanda karşısında zafere taşıdı

İtalya, Kuzey İrlanda’yı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off finaline yükseldi. İkinci yarıda bulduğu gollerle sonuca giden Gennaro Gattuso'nun takımında Sandro Tonali bir gol, bir asistle galibiyetin mimarı oldu.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya, Kuzey İrlanda'yı 2-0 yenerek finale yükseldi. Karşılaşmada zorlanan İtalyanlar, ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti.

İTALYA İLK YARIDA KATI SAVUNMAYI AÇMAKTA ZORLANDI

Maça topa sahip olarak başlayan İtalya, oyunu kontrol etse de ilk yarıda istediği üretkenliği gösteremedi. Rakibin 5’li savunma hattına karşı pozisyon bulmakta zorlanan Azzurriler, düşük tempolu oyun nedeniyle etkili olamadı.

TONALI KİLİDİ ÇÖZDÜ

İkinci yarıyla birlikte oyunun temposunu artıran İtalya, aradığı golü Sandro Tonali ile buldu. Ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandıran Tonali, takımını öne geçirdi.

KEAN FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın son bölümünde yine Tonali’nin hazırladığı pozisyonda sahneye çıkan Moise Kean, attığı golle skoru belirledi.

İtalya, kalan dakikalarda oyunun kontrolünü elinde tutarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

İTALYA BOSNA HERSEK İLE FİNAL OYNAYACAK

Bu sonucun ardından İtalya’nın finaldeki rakibi Bosna-Hersek Milli Takımı oldu. Bosna-Hersek, diğer yarı finalde Galler’i penaltılarla eleyerek finale yükseldi.

Dünya Kupası yolunda önemli bir adım atan İtalya’da, gözler final mücadelesine çevrildi.

