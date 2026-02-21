Yeniçağ Gazetesi
21 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul 14°
NUMAN KURTULMUŞ: YASAL DÜZENLEMELER RAMAZAN SONRASI TBMM'YE GELMELİ
Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi

Peaky Blinders: The Immortal Man için Netflix yeni fragman yayımladı.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi - Resim: 1

Peaky Blinders: The Immortal Man sinemaseverlerle buluşmak üzere. Netflix, sevilen dizinin sinema uyarlaması için ikinci fragmanı yayımladı.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi - Resim: 2

Yapım, 6 Mart’ta seçili sinema salonlarında sınırlı gösterimle vizyona girecek, ardından 20 Mart itibarıyla Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi - Resim: 3

Başrolde Cillian Murphy’nin yeniden canlandırdığı Tommy Shelby yer alıyor. Kadroda Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan ve Stephen Graham da bulunuyor.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi - Resim: 4

Yeni fragman, Barry Keoghan’ın Tommy Shelby’nin oğlu rolünde olduğunu ve karakterin istemeden de olsa eski hayatına geri çekildiğini netleştiriyor.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi - Resim: 5

Peaky Blinders: The Immortal Man, II. Dünya Savaşı’nın gölgesinde, 1940 Birmingham’ında geçiyor. Tommy Shelby, kendi tercihiyle terk ettiği sürgünden geri dönmek zorunda kalıyor ve bugüne kadarki en sert yüzleşmeyle karşı karşıya geliyor.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi - Resim: 6

Ailesinin ve ülkesinin geleceği tehlikedeyken Tommy, hem kendi geçmişiyle hem de bıraktığı mirasla hesaplaşmak durumunda kalıyor. Karakter, geçmişi kucaklamak mı yoksa tamamen silmek mi gerektiği ikilemi arasında sıkışıyor.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi - Resim: 7

Film, Tom Harper’ın yönetmenliğinde çekildi ve 2022’de sona eren 6 sezonluk Peaky Blinders dizisinin doğrudan devamı olarak konumlanıyor.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi - Resim: 8

Steven Knight’ın yaratıcılığını taşıyan dizi, 2013-2022 yılları arasında yayınlanmış, Shelby ailesinin Birmingham’daki suç imparatorluğunu anlatmıştı. Yeni yapım, Tommy Shelby’nin öyküsünü savaş yıllarında sürdürüyor.

Tommy Shelby geri dönüyor: Peaky Blinders filminde yeni fragman geldi - Resim: 9

Dizi, Rotten Tomatoes’ta eleştirmenlerden %93, izleyicilerden %94 onay puanı almıştı. Evrenin ileride spin-off projelerle genişletilmesi de hedefleniyor.

Kaynak: Diğer
