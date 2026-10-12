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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER), uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçleri ve sınav uygulamalarına ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

‎Toplantıya TÖMER Müdürü Doç. Dr. Halilibrahim Ertürk, Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tarig Mohamed Nour Ali ve Sudanlı Öğrenci Topluluğu Başkanı Abdusselam Osman katıldı. Görüşmede, Sudanlı öğrenciler başta olmak üzere yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitiminde karşılaştıkları sorunlar, beklentileri ve talepleri ele alındı.

‎Öğrencilerin eğitim süreçlerini kolaylaştırmak ve Türkçe öğrenme deneyimlerini geliştirmek amacıyla merkez bünyesinde hayata geçirilebilecek uygulamalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Türkçe Seviye Belirleme Sınavı ve kur sınavlarına ilişkin mevcut uygulamalar da değerlendirildi.

‎Merkez Müdürü Ertürk, sınav ve değerlendirme süreçlerinde yaşanan güçlüklerin giderilmesine yönelik yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Önceki dönemlerde öğrenciler açısından zorluklara neden olan puanlama ve değerlendirme sisteminin yeniden ele alınarak öğrenciler lehine iyileştirildiği belirtildi. Düzenlemelerle sınavların daha anlaşılır hâle getirilmesi ve Türkçe yeterliliklerinin daha sağlıklı ölçülmesi amaçlanıyor.

‎Toplantıda ayrıca uluslararası öğrencilerin üniversiteye ve akademik hayata uyumunun desteklenmesi ile öğrenci odaklı uygulamaların geliştirilmesi üzerinde duruldu.