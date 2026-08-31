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Kaynak: Haber Merkezi

İngiliz oyuncu Tom Hardy, bu kez oyunculuğuyla değil müzik kariyeriyle gündeme geldi.

48 yaşındaki ünlü isim, “Frankie Pulitzer” takma adıyla rap dünyasına resmi adımını attı.

İLK RAP ALBÜMÜNÜ YAYIMLADI

Tom Hardy, hip-hop grubu Czarface ile birlikte hazırladığı ilk albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.

Albüm, “Czarface Meets Frankie Pulitzer” adıyla yayımlandı.

Toplam 15 parçadan oluşan albümde rap müziğin önemli isimleri de yer aldı.

ALBÜMDE ÜNLÜ İSİMLER VAR

Hardy’nin ilk rap albümünde Busta Rhymes, Method Man ve EL-P gibi rap dünyasının dikkat çeken isimleri bulunuyor.

Albümdeki şarkı sözlerinde edebi eserlere ve sinema klasiklerine yapılan göndermeler de dikkat çekti.

SİNEMADAN MÜZİĞE GEÇTİ

Tom Hardy, sinema kariyerinde çizgi roman ve aksiyon dünyasının önemli karakterleriyle tanınmıştı.

Ünlü oyuncu, “The Dark Knight Rises” filminde Bane karakterini canlandırmış, bağımsız filmlerde ve “Spider-Man: No Way Home” yapımında ise Venom karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

HARDY’DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Tom Hardy, Frankie Pulitzer kimliğiyle yayımladığı bu albüm hakkında henüz kamuoyuna resmi bir açıklama yapmadı.

Ancak ünlü oyuncunun hip-hop’a ilgisinin yeni olmadığı biliniyor.

HİP-HOP İLGİSİ YILLAR ÖNCESİNE DAYANIYOR

Hardy, daha önce Czarface grubunun çeşitli projelerinde ve single çalışmalarında yer almıştı.

Ünlü oyuncu ayrıca 2000 yılında yapımcı arkadaşı Edward Tracy ile “Falling on Your Arse in 1999” adlı yayımlanmamış bir albüm kaydetmişti.

Bu kaydın varlığı ise 2018 yılında ortaya çıkmıştı.