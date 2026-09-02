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Aksiyon sinemasının efsane ismi Tom Cruise, 1990 yapımı klasikleri arasında yer alan Days of Thunder (Yıldırım Günleri) filminin devam projesi için vites yükseltti. Yapımcı stüdyo Paramount, heyecanla beklenen Days of Thunder 2 projesinin vizyon tarihini duyururken, Cruise’a eşlik edecek kadın başrol oyuncusunu da açıkladı. Devam filminde Tom Cruise’a ünlü oyuncu Anne Hathaway eşlik edecek.

KADRO VE YÖNETMEN KOLTUĞU NETLEŞTİ

İlk filmde yetenekli ve genç bir yarış pilotu olan Cole Trickle karakterine hayat veren Tom Cruise, devam halkasında da aynı rolle izleyici karşısına çıkacak. Anne Hathaway ise hikâyede mühendislik geçmişi olan bir takım patronunu canlandıracak.

Projeyi yönetmesi için 50/50, Warm Bodies ve Long Shot gibi yapımlarla tanınan Jonathan Levine ile anlaşma sağlandı. Filmin senaryosunu ise Call of Duty: Modern Warfare 3 gibi popüler oyunların senaryo ekibinde yer alan Will Staples kaleme alıyor.

DEV YAPIM 2 HAZİRAN 2028'DE VİZYONA GİRECEK

Hollywood'un merakla beklediği yüksek hızlı aksiyon yapımı Days of Thunder 2, 2 Haziran 2028 tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.