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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'a Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu ilerlediğini belirterek Türkiye'nin ABD açısından önemine vurgu yaptı.

“TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ BİR ORTAK”

Barrack, “Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak. İletişimimizi iyi tutmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye ile ABD arasında son dönemde kritik temasların gerçekleştiğini belirten Barrack, ilişkilerin iyi şekilde ilerlediğini söyledi.

S-400 MESELESİNE DEĞİNDİ

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ve CAATSA yaptırımları konusunda ABD Kongresi'ndeki sürecin devam ettiğini belirten Barrack, Rus sistemlerinin ABD sistemleriyle uyumlu olmadığını ifade etti.

Barrack, “Kongrenin S-400 sorununu nasıl çözeceği üzerinde çalışması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu. S-400 konusunun iki ülke ilişkileri açısından aşılabilir olduğunu savunan Barrack, meselenin ilişkiler bakımından çok kritik bir sorun olmadığını söyledi.

“İLİŞKİMİZDE HİÇBİR PARAZİT YOK”

Türkiye'nin savunma sanayisinin güçlü olduğunu vurgulayan Barrack, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere ilişkin “İlişkimizde hiçbir parazit yok” ifadesini kullandı. Ekonomik ilişkilerin de iyi durumda olduğunu belirtti.

Barrack ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında iyi bir uyum bulunduğunu ifade ederek, Trump'ın Türkiye ile ilişkileri daha ileri taşımaya istekli olduğunu söyledi.