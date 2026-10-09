Kaynak: Haber Merkezi

Reuters ajansının aktardığı bilgilere göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye'nin temmuz ayında imzaladığı mutabakat zaptları çerçevesinde, eski iş ortağı Ziad Ghandour yönetimindeki TI Capital şirketinin Kerkük-Banyas boru hattı projesine dahil edilmesi için çaba harcadı. Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş noktalarını devre dışı bırakmayı hedefleyen, 15 milyar dolara mal olması ve en az dört yıl sürmesi öngörülen bu girişimde Chevron, Katarlı UCC Holding ve Kaliforniyalı yatırım grubu TI Capital yer alıyor.

Barrack'ın mayıs ayında Los Angeles'ta düzenlenen Milken Enstitüsü Küresel Konferansı'ndaki basına kapalı özel oturumda ve İran'la yaşanan savaş sürecinde Iraklı ile Suriyeli yetkililerle gerçekleştirdiği temaslarda bu konuyu gündeme getirdiği belirtiliyor. Anlaşmanın imzalanmasından bir ay önce, 16 Haziran'da Barrack ile Irak Başbakanı Ali el-Zeydi ortak bir açıklama yaparak TI Capital ile ilerlenen sürece övgü yapmış, ancak bu açıklamada Chevron veya UCC'ye yer verilmemişti.

MALİ BAĞLANTILAR, MAL BİLDİRİMİ VE ŞİRKET GEÇMİŞİ

Kamuya açık belgelere ve resmi kayıtlara göre Tom Barrack ile Ziad Ghandour'un geçmişe dayanan ticari ortaklıkları bulunuyor. Barrack, 2025'teki Senato onay sürecinde ABD Hükümet Etik Ofisi'ne sunduğu mal beyanında, Kaliforniya'daki bir gayrimenkul projesini yürüten ACD-TI Oakley Investment LLC girişiminde menfaati olduğunu ve TI Capital tarafından yönetilen bu yapıdan belirli bir kazanç eşiğine ulaşıldığında karın yüzde 20'sine kadarını alma hakkı bulunduğunu kaydetmişti.

2024 yılında bu bünyede ücretli danışmanlık yürüttüğü de beyan edilen büyükelçi, 7 Mart 2025'teki ayrı bir etik anlaşmasında bu payı varlıkları arasında tutacağını taahhüt etmişti.

GEÇMİŞİ 2022’YE KADAR UZANIYOR

İkilinin ticari geçmişinin 2020 yılında kurdukları 250 milyon dolarlık SPAC şirketine uzandığı, ancak Barrack'ın 2021'de BAE'nin kayıt dışı temsilcisi olmakla suçlanarak tutuklanmasının ardından bu şirketin feshedildiği ve Barrack'ın 2022'de beraat ettiği biliniyor. Öte yandan Irak kabinesi temmuz ayında TI Capital'i, UCC Holding ve ConocoPhillips ile birlikte Akkas doğal gaz sahası projesine de dahil ederken, TI Capital'in internet sitesinde Suriye'nin Tartus Limanı'ndaki projelerde yer aldığını öne sürdüğü ancak Suriye Limanlar İdaresi ile ConocoPhillips'in bu konuda açıklama yapmadığı ifade ediliyor. Büyükelçiye yakın kaynaklar ise Barrack'ın, Başkan Donald Trump'ın bölgeyi ABD eksenine yakınlaştırma stratejisinde Ghandour'un kilit rol oynayacağına inandığını aktarıyor.