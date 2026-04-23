Barrack, ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına yer verilmediği görüldü. ABD bayrağının bulunduğu görsel ile "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadesi ile paylaşıldı.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi sıfatıyla birlikte ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye’ye gelmesinin sorunlu olduğunu belirten emekli Büyükelçi Ümit Yardım, “Baştan belliydi böyle bir sürecin yaşanacağı” dedi.

Bir Büyükelçi’nin istenmeyen adam ilan edilme noktasına geldiği bir ortamda böyle bir paylaşımda bulunmasının açıklanabilir bir yanı olmadığını belirten Ümit Yardım, “Büyükelçiler görev yaptıkları ülkelerin değerleri konusunda hassas olurlar. Türkiye’nin varoluşsal konularında açıklama yapan bir Büyükelçi’nin bu paylaşımı yapması ABD ile Türkiye arasındaki tatsızlıklara, sorunlara yeni bir sorun eklemek dışında hiçbir işe yaramaz. Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi öncesinde böyle bir paylaşım yapması ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir ayrıntı” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının ABD tarafından Tom Barrack’ın Ankara’ya büyükelçi atanması sürecinde nasıl bir görüşme yaşandığının da önem taşıdığını dile getiren Ümit Yardım, “Türk Dışişleri bu atama konusunda bir itirazda bulundu mu bilemiyorum. ABD ile bu atama konusunda ne görüştüler elbette bu da önemli. Ancak söyleyebileceğimiz Dışişleri ile daha önce ilişkisi olmayan ya da sınırlı olan bir ismin büyükelçi olmasının ülke ilişkilerinde yaşanan sorunlara çözüm bulmakta pek işe yamayacağı. Bu örnek bunu da gösteriyor” diye konuştu.

Büyükelçi Barrack’ın yaptığı paylaşımda şaşılacak hiçbir şeyin olmadığını kaydeden Kutlu Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ise şunları söyledi:

“Tom Barrack üzerine vazife olmayan her şeye zaten karışıyor. Türkiye’nin yönetim yapısı hakkında konuşuyor, her konuda fikrini söylüyor. Türkiye’nin iç politikasına da, dış politikasına da karışıyor. Bu kadar sabredilmesi bile anlaşılır değil. Tom Barrack ile ilgili olarak yapılması gereken hemen geri gönderilmesidir. Bir Büyükelçi’nin bir iç işlerine karışması kabul edilemez, bu hadsizlik için gereği yapılmalı. Bu konuda iktidar neden sessiz kalıyor bunu da anlamak mümkün değil. Ülkenin iç ve dış politikasına karışma hakkı bulunmamaktadır. Tüm bunlar olurken bizim iktidarımız bunlara neden seyirci kalıyor bunu da anlamak mümkün değil. ABD ile şu ortamda ters düşmek istemediklerini, ABD’nin Türkiye’ye ambargo uygulayacağını söylüyorlar. ABD zaten ambargo uyguluyor. Silah vermiyor, uçak vermiyor, daha ne yapsın? Barrack için derhal gereği yapılmalı.”