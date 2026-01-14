Zaman zaman yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, Ankara'da Hakan Fidan'la bir araya geldi.

"ABD BÖLGEDEKİ ORTAKLIĞA VE İSTİKRARA ÖNEM VERİYOR"

Amerika'nın Türkiye ile güçlü ortaklığa değer verdiğini ifade eden Barrack, "Sayın Bakan Fidan, Ankara'daki verimli ve samimi görüşmeniz için teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye ile olan güçlü ortaklığımıza değer vermekte ve Suriye'deki devam eden çabalarımız da dahil olmak üzere bölgesel istikrarı ilerletmek ve ortak zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya kararlıdır." dedi.