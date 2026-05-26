CHP’ye yapılan hukuk dışı operasyonun perde arkası konusunda Prof. Dr. Kemal Üçüncü, “İran özelinde Avrasya’nın ABD’ye karşı kazandığı üstünlüğün stratejik yansımaları ortaya çıkmadan Hazar’dan Akdeniz’e ılımlı monarşiyi kotarmaya çalışıyorlar. Herkes kendine verilen rolü oynayacak. Haydar Baş bunu yıllar önce söyledi.” diye yazdı.

Üçüncü, bir önceki mesajında da “Büyük bir şarlatanlar güruhunun gürültüsünden Türk Milleti olanı biteni kavrayamıyor. Ey Türk Milleti! Hedef alınan Türk milli egemenliğidir. Bu konuda iç ve dış düşmanların geniş bir mutabakatı vardır. Bakmayın siz o sefil dekorlara hepsi Chatham House’den görev alıyor.” dedi.

Hedef alınanın CHP ile birlikte milli egemenlik olduğunu, Ekrem İmamoğlu da Silivri cezaevinden yaptığı açıklamada ifade etti.

Prof. Dr. Örsan Öymen ise 25 Mayıs 2026 tarihli Cumhuriyet’teki “Mutlak emperyalizm” başlıklı yazısında, “Hukuk ters yüz edilerek, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanması da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘mutlak butlan kararıyla’ görevden alınıp yerine CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirilmesi de emperyalizmin bir operasyonu ve projesidir.” diye yazdı.

Öymen, yazısını “Kökenleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde olan, Kurtuluş Savaşı’nın öncüsü ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi emperyalizmin işgali altındadır! Türkiye’yi ABD emperyalizmi yönetmektedir! Devlet ve millet uyanmadıkça, vatanın esaretten kurtulması olanaksızdır!” diye bitirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, "2025 Mart'ında İmamoğlu'nun gözaltı alınmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir görüşme yapmıştı. Dün de yani bu karardan önce de yine bir Trump görüşmesi oldu. Trump görüşmesi olunca ben gazeteci arkadaşlara dedim ki butlan tamam." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Teşekkürler Başkan Erdoğan" diyerek yaptığı paylaşımla ilgili olarak "Utanç verici… Trump’ın mesajına göre Erdoğan’ın, Trump’a yönelik övgü dolu sözleri tam da şöyle: 'Başkan Trump, dünyanın asırlardır beklediği lider. Sadece güçten bahsetmiyor, o gücün bizzat kendisi.' Neyin karşılığı bu sözler; mutlak butlanın mı, Türkiye’yi kaosa sürüklemenin mi?” ifadelerini kullandı.

Trump, bu mesajını, daha sonra sildi!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen panelde "Olması gereken ilk şey şu: Onlara (Suriye'ye) kendi sistemlerini kendilerinin tanımlamasına izin vermeliyiz. Batı’nın '12 ay içinde demokrasi istiyoruz' şeklindeki beklentileriyle oraya girmemeliyiz. Zaten hiçbir zaman gerçek bir demokrasimiz olmadı. Ben bir demokrasi görmüyorum. İsrail kendisinin bir demokrasi olduğunu iddia edebilir ama bu bölgede gerçekte en iyi işleyen şey, ister beğenin ister beğenmeyin 'hayırsever bir monarşi' olmuştur. İşleyen model budur." dedi.

Barrack, Irak ve Libya'dan örnek vererek Batı'nın parlamenter diyalog istediği her yerde "sonucun hep bir felç hali aldığına" dikkati çekti ve Batı ülkelerinin talepler dayatmak yerine yön göstermesi gerektiğini belirtti.

ABD'nin Ankara büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Erdoğan-Trump görüşmesinden bir gün önce New York'ta 24 Eylül 2025’te düzenlenen “Amerika'nın Dünyadaki Rolünü Şekillendirmek” konulu panelde konuştu ve “Başkanımız 'Bundan bıktım, ilişkiler düzeyinde cüretkâr bir adım atalım ve ihtiyacı olanı verelim' dedi. ‘Tamam sayın başkan, neye ihtiyacı var?' diye sorduğumda 'meşruiyet' dedi; ‘Çok akıllı biri... Mesele sınırlar, S-400 ya da F-16'lar değil. Mesele meşruiyet.’” dedi.

Barrack, “Erdoğan 71 yaşına geldi. Türkiye bir demokrasi ama otoriter gibi... Başkan Trump, dahice bir şekilde 'çözüm olarak ona meşruiyet vermeliyim' dedi. Şu an bu oluyor. Bence bunun sonucunda büyük değişiklikler göreceksiniz." diye konuştu.

Sıvas Kongresi’nde kurulan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve Hükümetini kuran Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan operasyon, Barrack’ın bahsettiği monarşi yolundaki büyük değişikliklerden biri olsa gerek.

Yalnız, ABD’nin evdeki hesapları, her zaman bölgeye uymuyor; uymadı. İşte İran açıklarında çakılıp kaldılar. Türkiye açıklarında çakılıp kalmaları, Prof. Üçüncü ve Prof. Öymen’in ifade ettiği gibi CHP’lilerin ve operasyon yapılan CHP’ye mensup olsun-olmasın, bütün milletin uyanmasına bağlıdır.