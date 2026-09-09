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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, göreve başlamasının ardından Ankara'daki ilk davetini ABD Büyükelçiliği rezidansında verdi.

ABD'nin Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa, diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

"BÜYÜKBABAM 'TÜRK' LAKABIYLA ANILDI"

Barrack, konuşmasında Lübnan'ın Zahle kentinden ABD'ye uzanan aile hikayesini anlattı. Büyükanne ve büyükbabasının 1900 yılında Amerika'ya göç ettiğini belirten Barrack, şunları söyledi:

"Büyükannem ve büyükbabam 1900 yılında Amerika'ya geldiklerinde, uyruk hanesinde 'Türk' yazan pasaportlar taşıyorlardı. Her yerde bize böyle hitap edilirdi. Büyükbabam 'Türk' lakabıyla anıldı ve bu, 50 yıl daha devam etti."

Barrack, böyle bir aile geçmişine sahip biri olarak bugün Ankara'da ABD Büyükelçisi sıfatıyla bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ATATÜRK'Ü ANDI

Ailesinin ABD'ye uyum sağladığı dönemde Türkiye'de yaşanan dönüşüme de değinen Barrack, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Barrack, Atatürk'ün 600 yıllık bir kültür için yeni bir yapı ve istikamet belirlemeye giriştiğini ifade ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine dikkat çekti.

"TÜRKİYE İLERLEMEYİ BAŞARDI"

Dünyanın yeniden kaotik bir dönemden geçtiğini söyleyen Barrack, Türkiye'nin bulunduğu zorlu coğrafyaya rağmen uzun yıllardır şartlara uyum sağlamayı ve ilerlemeyi başardığını belirtti.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bölgenin geleceğinde önemli rol oynayabileceğini savunan Barrack, iki ülkenin ve bölge ülkelerinin birlikteliğinin "yeni bir başlangıca" kapı açabileceğini söyledi.

Konuşmasının sonunda Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği için kadeh kaldıran Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'tan "patronum", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ise "patronunuz" ifadeleriyle söz etti.