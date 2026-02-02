Türkiye F-35'lerin üretici ortağıydı. ABD'den bir hava savunma sistemi alamayınca Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini 2 milyar dolardan fazla bir bedelle almıştı ancak ABD izin vermeyince bu sistemi de kullanamamıştı. ABD Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD'nin S-400'ler konusunda iki endişesinin (sahiplik ve kullanım) bulunduğunu ancak bu endişelerin artık giderildiğini açıkladı.

PARASINI ÖDEDİK AMA ABD DEPOLARINDA

Türkiye'nin 1 milyar 250 milyon dolar ödeyip alamadığı F-35'ler için de konuşan Barrack, "Biz onlara F-25 vermesek de onlar zaten kendi jetlerini (KAAN) üretiyor. Eurofighter satın alıyor" dedi. Türkiye'nin 4 adet F-35'inin de Kaliforniya'da bir depoda tutulduğunu ancak buna erişim olmadığını belirtti.

Barrack'ın açıklamaları şöyle

Türkiye ile ilgili sorun, insanları sıkmamak için kısaca söylemek gerekirse, Rus füze savunma sistemi S-400 idi. Kongre, Türkiye ve devlet şirketlerinin S-400'leri sahip oldukları süre boyunca askeri teçhizat satın almalarını engellemek için CAATSA yasasını kabul etti. Bu tartışma on yıldır devam ediyor. Başkan Trump geldi ve “Bu delilik” dedi. Türkiye'nin zaten bir savunma sanayisi var. Türkiye'nin drone şirketleri, Ukrayna'nın en büyük drone tedarikçileridir. Kendi jetleri var. Biz onlara savaş uçağı satmadığımızda, gidip Eurojet (Eurofighter) satın alıyorlar. F-35 üretiyorlardı, F-35 programında bizimle birlikteydiler. Kaliforniya'da depolanan dört adet F-35'e sahipler ve gövde montaj programının büyük bir bölümünü oluşturuyorlardı.

Büyükelçi Barrack, "S-400 sisteminin artık devre dışı olduğunu ve bu sorunla ilgili herhangi bir engel kalmadığını" dile getirdi.

Barrack, Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yapılan toplantıdan da bahsetti: