Güneşin Kızları, Arıza, Baba, Muhteşem Yüzyıl, Söz ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede rol alan Tolga Sarıtaş, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş çifti geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi.
Tolga Sarıtaş oğlu Ali’yle poz verdi: Kalpleri eriten kare
Ekranların başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk çifti geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından oğluyla yeni karesini yayınladı.
ÇEŞME'DE EVLENDİLER
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Düğünlerinde aileleri ve yakın dostları yanlarında olmuş, yaz aylarının en konuşulan birlikteliklerinden biri haline gelmişlerdi.
BEBEK MÜJDESİ
Çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. Bir davet çıkışında muhabirlerle sohbet eden Sarıtaş ve Mayruk, bebeklerinin erkek olacağını açıklamıştı.
OĞULLARINA KAVUŞTULAR
Heyecanlı bekleyişin ardından, mutlu çift artık Ali bebeğe kavuştu. Sosyal medyada ve yakın çevrelerinde paylaşılan bu güzel haber, hem hayranlarını hem de dostlarını sevince boğdu.
OĞLUYLA YENİ POZUNU PAYLAŞTI
Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tolga Sarıtaş, son olarak oğluyla bir karesini yayınladı. Baba ve oğlun iç ısıtan karesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
TOLGA SARITAŞ KİMDİR?
Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Sivaslı olan Sarıtaş, İstanbul'da büyümüş, Halil Akkanat Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun olmuştur.
Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Tolga Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda sahne almış, aynı zamanda müzik gruplarında baterist ve gitarist olarak da yer almıştır.
2009'dan beri aktif olan oyuncu, ilk olarak çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle yapmıştır.
2009'dan beri aktif olan oyuncu, ilk olarak çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle yapmıştır.
Ardından Güneşin Kızları'nda Ali Mertoğlu, Söz'de, Arıza'da, Baba'da ve son dönemde Teşkilat gibi yapımlarda başrol oynayarak geniş kitlelerce tanınmıştır.
Uluslararası alanda da tanınan Sarıtaş, Söz dizisindeki performansıyla 2018'de International Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı almış ve sonraki yıl jüri üyesi olmuştur.
Özel hayatında 28 Haziran 2024'te modacı Zeynep Mayruk ile Çeşme'de görkemli bir düğünle evlenmiştir. Çift, 2025 Eylül ayında ilk çocukları Ali'yi dünyaya getirmiş ve baba-oğul kareleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştür.
Tolga Sarıtaş, Instagram'da 6.5 milyondan fazla takipçisiyle aktif olarak paylaşım yapmaktadır.
Başarılı rolleri, yakışıklılığı ve samimi duruşuyla Türk televizyonunun en popüler isimlerinden biri olmaya devam etmektedir.