Tolga Sarıtaş oğlu Ali’yle poz verdi: Kalpleri eriten kare

ÇEŞME'DE EVLENDİLER

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Düğünlerinde aileleri ve yakın dostları yanlarında olmuş, yaz aylarının en konuşulan birlikteliklerinden biri haline gelmişlerdi.