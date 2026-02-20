Yeniçağ Gazetesi
20 Şubat 2026 Cuma
Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare

Ekranların başarılı oyuncusu Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk çifti geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından oğluyla yeni karesini yayınladı.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 1

Güneşin Kızları, Arıza, Baba, Muhteşem Yüzyıl, Söz ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede rol alan Tolga Sarıtaş, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz sene nikah masasına oturan Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş çifti geçtiğimiz günlerde ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Bebek heyecanı yaşayan ünlü oyuncudan yeni paylaşım geldi.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 2

ÇEŞME'DE EVLENDİLER

Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti 28 Haziran 2024’te Çeşme’de gerçekleşen görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Düğünlerinde aileleri ve yakın dostları yanlarında olmuş, yaz aylarının en konuşulan birlikteliklerinden biri haline gelmişlerdi.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 3

BEBEK MÜJDESİ

Çift, evliliklerinin ardından kısa bir süre sonra bebek müjdesini sevenleriyle paylaşmıştı. Bir davet çıkışında muhabirlerle sohbet eden Sarıtaş ve Mayruk, bebeklerinin erkek olacağını açıklamıştı.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 4

OĞULLARINA KAVUŞTULAR

Heyecanlı bekleyişin ardından, mutlu çift artık Ali bebeğe kavuştu. Sosyal medyada ve yakın çevrelerinde paylaşılan bu güzel haber, hem hayranlarını hem de dostlarını sevince boğdu.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 5

OĞLUYLA YENİ POZUNU PAYLAŞTI

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Tolga Sarıtaş, son olarak oğluyla bir karesini yayınladı. Baba ve oğlun iç ısıtan karesi kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 6

TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Sivaslı olan Sarıtaş, İstanbul'da büyümüş, Halil Akkanat Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Coğrafya Bölümü'nden mezun olmuştur.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 7

Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Tolga Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda sahne almış, aynı zamanda müzik gruplarında baterist ve gitarist olarak da yer almıştır.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 8

2009'dan beri aktif olan oyuncu, ilk olarak çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra asıl çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Şehzade Cihangir karakteriyle yapmıştır.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 9

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 10

Ardından Güneşin Kızları'nda Ali Mertoğlu, Söz'de, Arıza'da, Baba'da ve son dönemde Teşkilat gibi yapımlarda başrol oynayarak geniş kitlelerce tanınmıştır.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 11

Uluslararası alanda da tanınan Sarıtaş, Söz dizisindeki performansıyla 2018'de International Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı almış ve sonraki yıl jüri üyesi olmuştur.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 12

Özel hayatında 28 Haziran 2024'te modacı Zeynep Mayruk ile Çeşme'de görkemli bir düğünle evlenmiştir. Çift, 2025 Eylül ayında ilk çocukları Ali'yi dünyaya getirmiş ve baba-oğul kareleri sosyal medyada büyük ilgi görmüştür.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 13

Tolga Sarıtaş, Instagram'da 6.5 milyondan fazla takipçisiyle aktif olarak paylaşım yapmaktadır.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 14

Başarılı rolleri, yakışıklılığı ve samimi duruşuyla Türk televizyonunun en popüler isimlerinden biri olmaya devam etmektedir.

Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 15
Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 16
Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 17
Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 18
Tolga Sarıtaş oğlu Ali'yle poz verdi: Kalpleri eriten kare - Resim: 19
