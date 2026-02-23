Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı

Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Tezay, 2023 yılında 55 yaşında kansere yenik düşmüştü. Ünlü isimlere olan yakınlığıyla tanınan Tezay'ın ölümü en yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş'ı yıkmıştı.

Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Leyla Tanlar, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğmuştu.