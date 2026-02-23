Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı

Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 2023 yılında kaybettiği en yakın arkadaşı Köknar Tezay'ı andı. Sosyal medya Instagram hesabından "Canım Kök özlüyoruz" notuyla paylaşım yapan Sarıtaş duygulandırdı.

Züleyha Öncü
Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı - Resim: 1

Tolga Sarıtaş'ın kaybettiği arkadaşını sosyal medyada andı

Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı - Resim: 2

Sarıtaş yaptığı paylaşımda 'Özlüyoruz çok' dedi.

Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı - Resim: 3

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, 2023 yılında en yakın arkadaşı Köknar Tezay'ı kanser nedeniyle 55 yaşında kaybetti.

Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı - Resim: 4

En yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Sarıtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı - Resim: 5

Dizi sektörünün tanınmış isimlerinden Köknar Tezay, 2023 yılında 55 yaşında kansere yenik düşmüştü. Ünlü isimlere olan yakınlığıyla tanınan Tezay'ın ölümü en yakın arkadaşı Tolga Sarıtaş'ı yıkmıştı.
Engin Akyürek, Aras Bulut İynemli, Leyla Tanlar, Bige Önal ve Tolga Sarıtaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isimle yakın arkadaş olan Köknar Tezay'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı - Resim: 6

En yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Sarıtaş, tabut başında gözyaşlarına boğulmuştu.

Tolga Sarıtaş kaybettiği arkadaşını andı: Sevenleri duygulandı - Resim: 7

Tolga Sarıtaş'ın bugün yaptığı instagram paylaşımında arkadaşını anması sevenlerini duygulandırdı.

