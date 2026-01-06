Yalova'da İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmıştı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

Yeni yıla girmeden önce üç eve daha ateş düşüren çatışmanın ardından radikal İslami terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetleri gündeme oturdu. Hizbullah’la başlayan, zaman içinde El Kaide’ye dönüşen ve şimdilerde de IŞİD’e adıyla ortaya çıkan terör örgütlerinin, gerek dışarıdan gelen gerekse içerideki destekçileri üzerinden yoğun taban bulması sır olmaktan çıkıyor.

TOLGA ŞARDAN HORASAN VİLAYETİ'Nİ YAZDI

Çatışmanın ardından IŞİD’le ilgili iki yargılama dosyası çıktı. Bunlardan biri Yalova’daki Horasan grubu, diğeri ise Diyarbakır’da 2023’te yürütülen Mektebi Furkan soruşturması oldu. Bu soruşturmalara dair detayları paylaşan T24 yazarı Tolga Şardan, Horasan Vilayeti’nin Türkiye’deki faaliyetlerine dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

Şardan’ın yazısındaki kısım ise şu şekilde:

“Kanımca; Horasan Vilayeti kolunun ülke genelindeki faaliyetleriyle ilgili tartışmaları söz konusu iki dava dosyasının dışına çıkarmak daha sağlıklı olacak.

Aynı zamanda Çiftlik Köy çatışması sürecini, “Horasan Vilayeti’nin Türkiye’deki faaliyetleri” ve “ilgili güvenlik birimlerinin terörle mücadele çalışmaları” başlıklarında ayrı ayrı değerlendirmek sürecin anlaşılmasını kolaylaştıracak.

Önce IŞİD’in ülke insanından da destek bulduğu Horasan Vilayeti’nin faaliyetlerinden başlayalım.

Horasan Vilayeti yapılanması, Yalova’daki iddianameden de anlaşıldığı üzere Ahlak ve Sünnet Dergisi ve İstikamet Kitabevi üzerinden gerçekleşiyor.

Bu noktada dikkat çekici bir bilgi aktarayım; Horasan Vilayeti’nin örgütlenmesini sağlayan Ahlak ve Sünnet Dergisi’nin merkezi Yalova’da. Ancak, devletin elindeki bilgilere göre derginin Gürcistan’da benzer yapılanması var.

İddianamelerde, Gürcistan’da şubesi bulunan dergi için yakın zamanda, “IŞİD’in yeniden yapılanma sürecinde doğrudan bağlantısı bulunmasa bile taban kazanmak ve silahlı eğitim için dirsek temasında bulundukları” ve “Gürcistan’daki temsilcilikleri aracılığıyla örgüt faaliyetlerine destek verdikleri” değerlendirmesi yapıldı.

BU BİLGİLERE NASIL ULAŞILDI?

Mayıs 2023’te Horasan Vilayeti’nin liderlerinden Mahmud El Kurdi kod adını kullanan Osman Akın, yasa dışı radikal İslami faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Ancak 350 gün sonra cezaevinden tahliye edildi. Şimdi nerelerde bir bilgi yok.

2020 yılının yine son günlerinde Van’da IŞİD’e karşı önemli bir operasyon yapıldı. O dönemde pek dikkat çekmeyen – belki de dikkat çekilmesinde sakınca görülen – operasyonda devletin güvenlik birimleri, Molla Ensarullah kod adını kullanan Amer Onay’ın kontrolündeki IŞİD hücresini ortaya çıkardı.

MİT ve Emniyet’in ortak çalışması sonucunda Onay’la bağlantılı 34 şüpheli gözaltına alındı. 24 Aralık 2020 günü gözaltına alınan şüphelilerden 12’si tutuklandı, 22’si ise adli kontrolle salıverildi.

Sonrasında yine ilginç bir IŞİD operasyonu gerçekleştirildi. Adres yine Van’dı. Yine MİT ve Emniyet ortak operasyon yaptı. Bu kez “büyük balık” oltaya geldi.

Haziran 2022’deki operasyonda Horasan Vilayeti grubunun önde gelen isimlerinden Molla Ensarullah kod adını kullanan Amer Onay, Van’da yakalandı. Aynı zamanda Van’a yaşayan Onay, Gürcistan’dan yasa dışı giriş yaparken gözaltına alındı.

İSTANBUL BULUŞMASI

Onay’la ilgili detaya girmeden önce ek bilgi vereyim.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 Aralık’ta Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile İstanbul’da bir araya geldi.

(İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gürcü mevkidaşı Geladze’yi Dolmabahçe’de ağırladı) Ülkesinde yeni bakan olan Geladze’nin İstanbul ziyaretinde iki ülke arasındaki güvenlik konuları ele alındı. Zaten Bakan Yerlikaya’nın açıklamalarından bu anlaşılıyor.

Ancak merak edilen asıl konu, IŞİD’in Gürcistan’daki varlığı ile Ahlak ve Sünnet Dergisi’nin Gürcistan’daki faaliyetlerinin görüşmeler içinde yer alıp almadığı.

İçişleri Bakanlığı’nca heyetler arası görüşmeden sonra yapılan resmî açıklamaya bakılırsa bu konu masaya gelmedi. Interpol üzerinden aranırken yakalanan ve iade edilenlerin durumu konuşuldu. Yasa dışı göç, sınır ihlalleri konuşuldu, organize suçlarla mücadele konuşuldu. Fakat, terörle mücadele çerçevesinde nedense IŞİD gündeme gelmedi.

DİKKAT ÇEKİCİ İKİ İSİM?

Onay’dan devam edeyim.

Onay hakkındaki iddia; ülkedeki örgüt yanlısı grupları Ahlak ve Sünnet Dergisi çatısı altında toplamak, propaganda faaliyetleri yürütmek ve örgüte yakın kişilerden radikal olanları ‘sıradan kopmuş insan olarak göstererek bu şahıslardan sözde cihat grubu oluşturma’ amacında bulunmak.

Ayrıca, Onay’ın kendisini IŞİD’in Türkiye’deki temsilcisi olarak tanıttığı, Diyarbakır’da bulunan Osman Akın üzerinden örgütsel yapılanma arayışında olduğu ve biat toplama faaliyetleriyle yurt genelindeki farklı gruplardan kişiler sağlayarak silahlanma arayışında bulunduğu bilgisi mevcut.

Onay, İçişleri Bakanlığı’nın Terörden Arananlar listesinde sarı bültenle arandı. Şimdilerde aynı listede fotoğrafının üzerinde “etkisiz hale getirildi” notu var.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 9 Mayıs 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararı uyarınca Onay’ın mal varlığı donduruldu. Onay’ın beraberinde yedi kişiyle birlikte mal varlığına el konulma gerekçesi; terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığı.

Onay’ın mal varlığının dondurulması kararında ilginç bir isim daha yer aldı. IŞİD ve El Kaide bağlantısı olduğu iddia edilen Tarkan Niğdelioğlu.

Niğdelioğlu hakkındaki dikkat çekici bilgi ise 15 Temmuz gazisi olması.

Niğdelioğlu, İslami yönüyle bilinen İnsanı İnşa Derneği’nin bir dönem Suriye saha sorumlusuydu. Dernek, özellikle Suriye sınırındaki Kırıkhan ve Yayladağı’nın yanı sıra İstanbul ve Suriye’de öğrenci yetiştiriyor.

Niğdelioğlu, 15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’ndeydi, dernek başkanı Halim Ayyıldız ve bir grup dernek gönüllüsüyle birlikte.

Niğdelioğlu, dernek başkanı Ayyıldız ile birlikte yaralandı ve “gazi” unvanı aldı.

Aradan geçen yaklaşık yedi yıl sonra 2023’te Niğdelioğlu hakkında IŞİD ve El Kaide bağlantısı iddiasıyla mal varlığının dondurulması kararı verildi!

15 Temmuz gaziliğinden, radikal İslami terör örgütü bağlantısına.

Bu coğrafya gerçekten çok ilginç.

Yarın, madalyonun diğer yüzündeki “terörle mücadeledeki tabloyu” ele alacağım.