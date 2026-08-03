TOKKDER Başkanı Tangün açıkladı: Araç kiralama sektöründe sinyal veren tablo

Bunların hepsinin otomotiv dünyasına etkilerinin olduğunu, kendilerinin de bundan etkilendiğini ifade eden Tangün, şunları kaydetti:

"Tüketici davranışlarında ve taleplerinde çok ciddi bir değişim var. Yeni nesile baktığınızda kullanım, sahipliğin önüne geçiyor. Bu trend çok net görünüyor. İçten yanmalı araçlardan elektrikli araçlara geçiliyor. Araçlar yazılım odaklı ve bağlantılı hale geliyor, otonom sürüş geliyor. Bu başladı. Özellikle Amerika ve Çin bu konuda çok ileride. Bu, bütün bildiğimiz doğruları değiştirecek bir yere doğru gidiyor. Biz de bunları çok yakından takip ediyoruz. Bir yandan otomotiv üreticileri ve markaları çok önemli bir değişim içinde. Yoğun bir rekabet var. Burada bunun oluşturduğu bir karsızlık var. Bunları global şirketlerde görüyoruz. Hepsinin karları düşüyor."