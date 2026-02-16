Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

81 ilde inşa edilecek toplam 500 bin sosyal konut projesinde, 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasını kapsayan yeni kura takvimi paylaşıldı.

Paylaşılan programa göre, bu hafta 11 ilde toplam 98 bin 839 aile için kura heyecanı yaşanacak.

HAFTALIK KURA ÇEKİM PROGRAMI

Resmi duyuruda yer alan iller ve tarihleri şu şekilde:

16 Şubat Pazartesi Eskişehir - Karaman

17 Şubat Salı Konya - Sakarya

18 Şubat Çarşamba Mersin - Kırklareli

19 Şubat Perşembe Diyarbakır

20 Şubat Cuma Adana - Çanakkale - Gaziantep

21 Şubat Cumartesi Bursa

PROJE DETAYLARI VE SÜREÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen projede, 500 bin sosyal konut için kura çekimleri sürüyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kura işlemlerinin TOKİ Başkanlığı’nın duyuracağı takvim doğrultusunda titizlikle devam edeceği vurgulandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

Söz konusu kura çekimleri ile hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik süreç, belirlenen illerde eş zamanlı veya ardışık olarak yürütülecek.