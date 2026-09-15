Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki yüksek kiralara karşı 1071 konutluk kiralık sosyal konut projesini başlattı. 14-25 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınacak projeyi değerlendiren Emlak Uzmanı Gencay Çiftçi, hamlenin fiyatlara etkisinin %3-5 bandında kalacağını söyledi.

TOKİ'DEN İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da artan kiraları düşürmek için kiralık konut projesi hayata geçirildi. TOKİ’nin üstlendiği projede ilk aşamada 1071 konutun yapımının tamamlandığı ve ekim ayında teslim edileceği duyuruldu.

HAK SAHİPLERİ 3 YIL BOYUNCA KİRACI OLARAK KALABİLECEK

İstanbul’da hayata geçirilecek yeni modelle, vatandaşların piyasa koşullarının altında kira bedelleriyle konuta ulaşması amaçlanıyor. Hak sahipleri konutlarda 3 yıl boyunca kiracı olarak kalabilecek. Tahsis süresinin sonunda ise sözleşme uzatılmayacak. Öte yandan kira fiyatları, ev ve oda sayılarına göre değişiklik gösteriyor. En düşük kira bedelinin 10 bin lira olacağı açıklandı. İlk etap kapsamında başvurular 14 Eylül’de başladı. Başvuru süreci 25 Eylül’e kadar devam edecek.

TOKİ tarafından yapılan bu projenin İstanbul’daki kira fiyatlarına ne derece etki edeceği ise merak ediliyor. GEN Yatırım Danışmanlığı’ndan Emlak Uzmanı Gencay Çiftçi, konuya ilişkin YENİÇAĞ’dan Baran Yalçın’ın sorularını yanıtladı.

TOKİ’NİN PROJESİ İSTANBUL’DAKİ KİRA FİYATLARINA ETKİ EDER Mİ?

Yapılan proje sonrası “İstanbul’daki kira fiyatlar ne olur?”, “Kiralık evlere olan talep düşer mi?" sorularını yanıtlayan Gencay, programın ilk aşamada bazı ilçelerde uygulanacağını, İstanbul’un merkez ilçeleri olarak görülen Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Beykoz, Kadıköy, Ataşehir gibi ana ilçelere etki etmeyeceğini belirtti.

‘KİRALIK KONUTA ERİŞİMDE RAHATLAMA SAĞLAYACAK’

Projenin hayata geçirilmesiyle fiyatlarda çok hissedilir değişiklikler yaşanmayacağını altını çizen Gencay, “Kiralık konuta erişimde baya bir rahatlama sağlayacak. Yani bu şu demek düşünün siz kiralık ev alıyorsunuz ama piyasada yeterince ürün yok. Ama bu bir de seçenek olarak burada olacağı için, sosyal konut dışındaki konutları talep edenler biraz daha rahatlamış olacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

‘KONUT FİYATLARINA ETKİSİ AZ OLUR’

Gencay, “Maksimum konut fiyatlarına etkisinin yüzde 3 ile yüzde 5 arasında bir etkisinin olacağını düşünüyorum. Ama şu anda İstanbul’un merkez ilçeleri dediğimiz, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu, Üsküdar, Fatih, Beykoz, Kadıköy, Ataşehir gibi ana ilçelerde etki edecek bir durum değil. Şu anda da pahalı konutların olduğu ilçeler buralar. Sizin işiniz buradaysa, yaşam alanlarınız bu bölgedeyse, dolayısıyla çeperlerdeki, kenarlardaki ilçeleri çok fazla rağbet olmuyor. Ama yine de çok ciddi bir talebin oluşacağını, yaklaşık 25 bin, 30 bin gibi bir talebin olacağını düşünüyorum” dedi.

‘PROJE 1071 KONUT İLE SINIRLI KALMAYACAK’

Projenin 1071 konut ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Gencay, “1071 konut, kiraya verildikten sonra TOKİ, peyder pey, yıl içinde ya da yıl başlarında yeni yeni alternatif kiralama konutları da üreterek, bu projenin sayısını İstanbul’da 50 bine çıkarmayı hedefliyor” bilgisini de paylaştı.