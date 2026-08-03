Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna paylaştığı model, ilk aşamada İstanbul merkezli yürütülecek. Hazırlıkları süren 15 bin konutluk ilk etapta kiralama süreçlerinin eylül ayı itibarıyla hayata geçirilmesi hedefleniyor.
TOKİ'nin kiralık konut projesindeki tüm ayrıntılar: İşte başvuru şartları
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kontrolsüz artış gösteren kira bedellerini dengelemek ve ekonomik durumu yetersiz olan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak gayesiyle yeni bir kiralık konut hamlesi başlatıyor.Kaynak: Diğer
HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENECEK
Sabah gazetesindeki habere göre; hak kazanacak isimler noter çekilişiyle netlik kazanacak. Emsal değerlerin oldukça altında ücretlendirilecek konutlarda yurttaşlar azami üç sene ikamet edebilecek. Bu periyodun tamamlanmasıyla birlikte bakımdan geçirilecek olan taşınmazlar, yeni ihtiyaç sahiplerinin kullanımına devredilecek.
EYLÜL AYINDA İLK TESLİMLER YAPILACAK
Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuya dair yaptığı bilgilendirmede, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" şeklinde konuştu.
FARKLI KESİMLERE ÖZEL KONTENJAN AYIRILACAK
Projeden öncelikli olarak dar gelirliler, sosyal yardım alanlar, evleri kentsel dönüşüm sürecinde bulunanlar, emekliler ve kamu görevlileri yararlanacak. Kontenjan dağılım oranları ile kesin başvuru tarihlerinin Bakanlık ve TOKİ tarafından ilan edilmesi bekleniyor.
İnşası TOKİ tarafından üstlenilecek konutlar için başvuru sürecinin ardından çekiliş yapılacak ve kazanan isimlerle sözleşme imzalanacak.
PROJE TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK
"Ev Sahibi Türkiye" ve "Yüzyılın Konut Projesi" adımlarının bir devamı olan bu sistemle, ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi ve ilk teslimlerin Mart 2027’de yapılması hedefleniyor. Megakentteki sonuçlara göre uygulamanın İzmir, Ankara, Kocaeli ve Antalya gibi büyükşehirlerde de devreye sokulması planlanıyor.
KİRALAR PİYASA FİYATININ YARISINA İNŞAA EDİLECEK
Hiç konut sahibi olmayan ve gelir kriterini aşmayanların başvurabileceği 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin kira bedelleri emsal değerlerin yarı yarıya altında kalacak. Mülkiyeti kamuda kalacak bu konutlarla kira fiyatlarındaki yükselişin frenlenmesi amaçlanıyor. Konutların 3 yılda bir el değiştirmesi ise daha fazla kişinin bu imkândan faydalanmasını sağlayacak.
Bakan Murat Kurum, piyasa şartlarına kıyasla çok daha düşük bir bedel tespiti yapılacağını belirterek şunları kaydetti: "Örneğin bölgede kira bedeli 30 bin lira diyelim; bunun yarısı bedelle, belki yarısının da altında hesaplayacağız. Bir kira bedeliyle çok uygun şartlarda o evde 3 yıl oturacak."
"Sonra oraya başka bir ihtiyaç sahibi daha gelecek. 3 yılı uzatmayacağız. Çünkü yeni başvuru olacağını düşünüyoruz. O başvuruyla birlikte herkese o imkânı tanıyalım ki daha çok insan faydalansın. TOKİ ev sahibi, vatandaşımız TOKİ'nin kiracısı olacak. Rayiç bedelin yarısının altında bir bedelle uygun şartlarda oturacak"
BAŞVURU KOŞULLARI VE SÜRESİ
Üzerinde tapu kaydı bulunmayan, hane geliri belirlenen sınırın altında kalan, İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar, memurlar, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm mağdurları.
KİRALAMA SÜRESİ
Tahsis süresi tam 3 yıl olacak. Süre bitiminde yenileme yapılmayacak, bakım sonrası evler yeni hak sahiplerine verilecek.
KİRA BEDELLERİ
Bölgedeki ortalama kira bedelinin yarısının da altında bir seviyede belirlenecek.