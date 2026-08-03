TOKİ'nin kiralık konut projesindeki tüm ayrıntılar: İşte başvuru şartları

PROJE TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK

"Ev Sahibi Türkiye" ve "Yüzyılın Konut Projesi" adımlarının bir devamı olan bu sistemle, ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi ve ilk teslimlerin Mart 2027’de yapılması hedefleniyor. Megakentteki sonuçlara göre uygulamanın İzmir, Ankara, Kocaeli ve Antalya gibi büyükşehirlerde de devreye sokulması planlanıyor.