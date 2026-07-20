Türkiye’de dar ve orta gelirli kesime yönelik konut üretmekle görevli Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) iştiraki Emlak Konut, Suudi Arabistan’da devasa bir projeye imza atıyor. Mekke’de 400 milyon dolar bütçeyle hayata geçirilecek "Hayat Mekke" projesinde inşa edilecek lüks villaların bir bölümünün Türk ve yabancı yatırımcılara satılacağı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Riyad ziyaretinde duyurulan proje kapsamında, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığı ile "Belediye ve Konut Sektörleri Alanında Mutabakat Zaptı" imzalandı. Emlak Konut Global üzerinden yürütülecek olan proje, kutsal topraklarda Harem-i Şerif bölgesinin giriş koridorunda konumlanacak.

1.014 LÜKS VİLLA İNŞA EDİLECEK: KONUT BAŞINA 394 BİN DOLAR

Proje detaylarına göre, her biri en az 305 metrekare büyüklüğe sahip 1.014 adet lüks villa inşa edilecek. Alan içerisinde villaların yanı sıra sosyal tesisler, okullar, sağlık merkezleri, yürüyüş parkurları ve ticari üniteler de yer alacak.

Toplam 400 milyon dolarlık bütçe konut sayısına oranlandığında, villa başına ortalama maliyet yaklaşık 394 bin doları buluyor. Yapılan anlaşma gereği villaların %25’lik dilimine denk gelen 254 adedi, başta Türkiye’deki alıcılar olmak üzere uluslararası yatırımcıların satışına açılacak. Emlak Konut’un resmi web sitesinde ise konut fiyatlarına ilişkin henüz net bir rakam paylaşılmadı.

TÜRKİYE’DE BARINMA KRİZİ SÜRERKEN MEKKE YATIRIMI TEPKİ ÇEKTİ

TOKİ ve Emlak Konut’un yurt dışında lüks konut projesine odaklanması, kurumların asli kuruluş amacını ve Türkiye’deki derinleşen konut ile kira krizini yeniden tartışmaya açtı.

Konuyu Sözcü TV ekranlarında değerlendiren ekonomist Mahmut Aydoğmuş, kamu kaynaklarının kullanımındaki önceliklere dikkat çekerek tepkisini dile getirdi. Türkiye’de barınma sorununun ulaştığı boyutlara vurgu yapan Aydoğmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza hizmet etmesi gereken TOKİ ve iştiraki Emlak Konut’un Mekke’de lüks villa projesi geliştirmesi kabul edilebilir değil. En küçüğü 305 metrekare olan devasa konutlar ve lüks sosyal alanlar inşa ediliyor. Ülkemizde ciddi bir barınma krizi ve konut enflasyonu yaşanırken 400 milyon dolarlık devasa bir kaynağın yurt dışına aktarılması büyük bir çelişkidir. Kurumlarımızın enerjisini ve finansal imkânlarını dışarıdaki lüks projelere değil, Türkiye’deki sosyal konut ihtiyacını çözmeye ve kiralardaki tırmanışı dizginlemeye harcaması gerekir."