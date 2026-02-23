Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
E-Gazete
BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY HSK BİRİNCİ DAİRE ÜYESİ OLDU
TOKİ'den 285 bin TL peşinatla konut hamlesi: 24 il için ödeme planı netleşti

TOKİ, yeni duyurduğu kampanyayla satış fiyatı 2 milyon 850 bin TL olan bir daire için sadece 285 bin TL peşinat ödemesi yapılması yeterli olacak.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerle vatandaşlara "kira öder gibi" ev sahibi olma imkanı sunuyor.

Merhaba Gazetesi’nde yer alan habere göre; şimdiye kadar 1.5 milyondan fazla daireyi teslim eden TOKİ, yeni bir kampanyayla ortaya çıktı. Yeni kampanyada satış fiyatı 2 milyon 850 bin TL olan bir daire için sadece 285 bin TL peşinat ödemesi yapılması yeterli oluyor.

Peşinatı ödeyen vatandaş ev sahibi olurken, kalan tutar uzun vadeli bir ödeme planıyla ödenecek. Kalan borç 240 ay vadeli olmak üzere ayda 10 bin TL taksitle tamamlanabilecek.

TOKİ’nin kampanyası Türkiye genelinde başta 24 şehir olmak üzere 81 şehirde geçerli olacağı belirtildi.

Şehirler ise şu şekilde;

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

