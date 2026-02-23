Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yeni projelerle vatandaşlara "kira öder gibi" ev sahibi olma imkanı sunuyor.
TOKİ'den 285 bin TL peşinatla konut hamlesi: 24 il için ödeme planı netleşti
TOKİ, yeni duyurduğu kampanyayla satış fiyatı 2 milyon 850 bin TL olan bir daire için sadece 285 bin TL peşinat ödemesi yapılması yeterli olacak.Derleyen: Süleyman Çay
Merhaba Gazetesi’nde yer alan habere göre; şimdiye kadar 1.5 milyondan fazla daireyi teslim eden TOKİ, yeni bir kampanyayla ortaya çıktı. Yeni kampanyada satış fiyatı 2 milyon 850 bin TL olan bir daire için sadece 285 bin TL peşinat ödemesi yapılması yeterli oluyor.
Peşinatı ödeyen vatandaş ev sahibi olurken, kalan tutar uzun vadeli bir ödeme planıyla ödenecek. Kalan borç 240 ay vadeli olmak üzere ayda 10 bin TL taksitle tamamlanabilecek.
TOKİ’nin kampanyası Türkiye genelinde başta 24 şehir olmak üzere 81 şehirde geçerli olacağı belirtildi.
Şehirler ise şu şekilde;
Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.