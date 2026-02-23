TOKİ'den 285 bin TL peşinatla konut hamlesi: 24 il için ödeme planı netleşti

Merhaba Gazetesi’nde yer alan habere göre; şimdiye kadar 1.5 milyondan fazla daireyi teslim eden TOKİ, yeni bir kampanyayla ortaya çıktı. Yeni kampanyada satış fiyatı 2 milyon 850 bin TL olan bir daire için sadece 285 bin TL peşinat ödemesi yapılması yeterli oluyor.