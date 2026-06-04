Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde 20 bin konutu kapsayan bir TOKİ kampanyası başlayacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı’nın 5’i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde açık satış kampanyası başlattığını açıkladı.

TOKİ’nin bugün itibarıyla kurasız açık satış kampanyasını başlattığını duyuran Bakan Kurum, “İlk defa, burada açıklıyoruz. Yine Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. ‘Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim’ diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yani yeni, sağlam, sosyal altyapısı, olan binalara baktığınızda neredeyse aslında, kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani vatandaş 1-1,5 milyon TL tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi buradan Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor” ifadelerini kullandı.

EN FAZLA KONUT BURSA, ANKARA, HATAY, KAHRAMANMARAŞ VE MALATYA'DA SATIŞA ÇIKACAK

Bakan Kurum’un açıkladığı açık satış kampanyası kapsamında depreme dayanıklı yapı alanlarında projelendirilen konutlar, vatandaşların sağlam konuta uygun fiyatla erişimi için satışa sunulacak. 2+1 ve 3+1 olmak üzere 20 bine yakın konut, 3 ayrı ödeme seçeneği ile vatandaşlara kurasız satılacak. En fazla konut sırasıyla Bursa (2190), Ankara (2062), Hatay (1238), Kahramanmaraş (1073) ve Malatya’da (1000) satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2,1 milyon TL’den başlayacak. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL’den başlayacak.

3 ALTERNATİF SUNULACAK

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak. Vatandaşlara 3 ayrı satış alternatifi sunulacak. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek. Bu alternatiflerinden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek.

SATIŞLAR 15 HAZİRAN – 17 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA

Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Kampanyanın Öne Çıkan Özellikleri:

1. Peşin Alımlarda %25 İndirim

Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.

2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade

%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.

3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade

Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.

FİYATLAR 2,1 MİLYON İLA 6,2 MİLYON ARASINDA

Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.

TOKİ’den yapılan açıklamada, kampanyanın uygun ödeme koşulları ve cazip indirimlerle orta gelir grubundaki vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmayı hedeflediği belirtildi.

"İSTİYORUZ Kİ TÜRKİYE'DE HERKES EV SAHİBİ OLSUN"

Bakan Kurum "Sosyal konut tarafında özellikle yeni bir ödeme planı ya da ödeme kolaylığını içeren yeni bir adım atılacak mı? Özellikle gençlere ve orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik yeni modeller düşünülüyor mu?" sorusuna, bugüne kadar yaptıkları sosyal konutlarda, alt gelir grubundan vatandaşlara, engellilere, gençlere, şehit aileleri ve gazilere kontenjan ayırdıklarını dile getirdi.

500 bin konuta 5 milyona yakın geçerli başvuru bulunduğunu, deprem bölgesine ayrı bir kontenjan verdiklerini hatırlatan Kurum, "Hep şunu söyledik. Biz AK Parti olarak 2002'den beri sosyal devlet bakışıyla bu projeyi yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz dedik. İnşallah bu proje yoluna girdiğinde yeni sosyal konut projeleri de hayata geçecek." diye konuştu.

Kurum, şöyle devam etti:

"TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkarıyoruz. Bu da orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek oturacak. Buradaki amaç kira fiyatlarını düşürmek. Deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar dediğimiz bu binalarda iskan edebilmek. 2,1 milyondan başlayan 18 bin lira taksitle seçeneklerimiz var. Üç ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşin ödeyene yine yüzde 8 ekstra indirim yapıyoruz. 72 ay vade yapıyoruz. Eğer vatandaşımız yüzde 50 peşinatının yarısını şimdi yarısını 1 yıl sonra öderse de ona da 60 ay vade yapıyoruz ve orta gelirli bir vatandaşımızın ulaşabileceği bir taksit tutarıyla yaklaşık 20 bin konutu 64 ilde satışa sunacağız. Başvuruları 15 Haziran'da. Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubelerinden doğrudan vatandaşlarımız alabilecek. Burada satış şartı şu; evinizin, eşinizin ve kendinizin evi olmaması gerekiyor. Evi olmayana burada öncelik vermek istedik. Çünkü istiyoruz ki Türkiye'de herkes ev sahibi olsun. Yani ev sahipliği oranı artsın, yüzde 80'lere gelsin, yüzde 90'lara gelsin. Bilhassa alt gelir ve orta gelir dediğimiz vatandaşlarımız bu erişilebilir konutlara sahip olsun. 17 Temmuz'a kadar bu satışlar sürecek ve bankalardan doğrudan satış yapılacak. Burada 18 yaşını doldurmuş olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve eşinizin ve kendinizin üzerinde kayıtlı bir evinizin olmaması gerekiyor."

"NEREDEYSE ASLINDA KİRAYA YAKIN BİR FİYATLA VATANDAŞIMIZ OTURABİLECEK"

Bakan Kurum, satışa çıkarılacak yaklaşık 20 bin konutun fiyatlarının çok yüksek olmayacağını dile getirdi.

Konuya ilişkin örnekler veren Kurum, şöyle devam etti:

"Ankara'da 2+1 konut mesela 3,1 milyondan başlayan fiyatla 21 bin 400 lira taksitle. 3+1 3,3 milyon. Yani oldukça erişilebilir ki TOKİ'nin ödeme sisteminde biz uzun vade ödeme sistemleri sunduğumuz, bankaya yönlendirmediğimiz, kendimize yani devlete borçlanma yaptığımız için süreçte indirimler de yapıyoruz. Mesela Bursa'da 2+1, 3,3 milyon lira, 3+1'de 3,9 milyon liraya yine sunacağız. Hatay'da 3,2 milyon 27 bin 300 lira taksit konutlar. Konya'da yine 2+1 konutlar 2,9 milyon liradan başlıyor. Tamamen peşin alabilirsiniz, yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50 peşinatım var diyebilirsiniz. Ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. 'Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim' diyen vatandaşımıza da yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yeni, sağlam, sosyal altyapısı olan binalara baktığınızda neredeyse aslında kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek."