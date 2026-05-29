Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, şehrin kalabalığından ve yoğun temposundan uzaklaşmak isteyen başkentlilere derin bir nefes aldırıyor.

Geniş rekreasyon alanları ve doğayla iç içe tasarımıyla dikkat çeken proje, özellikle bayram tatilinde ve hafta sonlarında ziyaretçi akınına uğruyor.

196 BİN METREKARELİK DEV YAŞAM ALANI

Toplam 196 bin metrekarelik devasa bir proje alanı üzerine kurulan millet bahçesi, 100 bin metrekarelik yeşil alanı bünyesinde barındırıyor. Başkentlilerin her türlü ihtiyacı düşünülerek tasarlanan modern tesiste şu sosyal donatılar yer alıyor:

240 araç kapasiteli otopark

Bisiklet ve koşu yolları, fitness sahaları

Seyir terasları ve peyzaj düzenlemeli yapay havuz

Kafeteryalar, büfeler ve millet kıraathanesi

Çocuk oyun parkları, elektronik oyun alanları ve heyecan tutkunları için zipline hattı

Mescit

BAKAN KURUM: BAYRAMDA NEFESLENMEK İSTEYENLERİN ADRESİ BELLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İmrahor Vadisi Millet Bahçesi'nin büyüleyici görüntülerini paylaşarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Bakan Kurum paylaşımında, "Bayramda nefeslenmek isteyenlerin adresi belli; Millet Bahçelerimiz. Başkentliler, hâlâ İmrahor Millet Bahçesi'ni görmediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz" ifadelerini kullanarak projenin cazibesine dikkat çekti.

"TÜRKİYE’DE EMSALİ OLMAYAN ÇOCUK AKADEMİSİ GELİYOR"

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Sorumlusu ve Emlak Yönetim Dış Tesisler Müdürlüğü Uzmanı Hadi Gemalmaz, alandaki çalışmalar ve yeni projeler hakkında önemli bilgiler verdi. Gemalmaz, çocuklar için çok özel bir sürpriz hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Çocuk oyun alanlarımızda zipline hattımız mevcut. Ayrıca çocuklarımıza ülkede emsali olmayan, farklı bir proje ile başlangıç yaptık ve bir 'Çocuk Akademisi' kurduk. Bu akademi bünyesinde; mutfak atölyesi, kum havuzu ve marangozhane gibi çocukların gelişimine katkı sağlayacak farklı farklı çalışma alanlarımız var. Çocuk akademisini en kısa sürede hizmete açıyoruz."

BAŞKENTLİLERDEN TAM NOT: EGZOZ DUMANI YOK, FİYATLAR ÇOK UYGUN

Millet bahçesini deneyimleyen Ankaralılar ise memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Ethem Karabulut "Burası tamamen dağların arasında, egzoz dumanından uzak ve doğal nefes alınabilecek bir yer. Özel işletmelere göre buradaki ücretler çok uygun ve temiz. Tüm Ankara'nın burayı gelip görmesi gerekiyor." dedi.

Cansu Sizgen de "Koşu yolları, kafeteryaları ve havuz tasarımıyla her şey çok güzel. Çocuklarımın böyle doğal ortamlarda kaliteli vakit geçirebilmesini sağladığı için Bakanlığımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



