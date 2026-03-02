Yeniçağ Gazetesi
02 Mart 2026 Pazartesi
Anasayfa Gündem TOKİ'de sıra İzmir ve Ankara'da... İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?

Ankaralılar ve İzmirliler nefeslerini tuttu. 75 ilde tamamlanan TOKİ kura çekimlerinde sıra Ankara ve İzmir'e geldi.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
500 bin konut projesinin kura çekimlerinde artık sıra İstanbul'a geliyor. 75 ilde tamamlanan kuralar, bu haftanın bitimiyle 79 ile çekilmiş olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 2-8 Mart haftasının kura takvimini paylaştı.

Ankara'nın kura çekim töreni salı günü Cumhurbaşkanlığı Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilecek. Kura töreninde Ankara'da 31 bin 73 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Yeni haftanın kura takvimi şöyle...

3 Mart Salı Ankara'da 31 bin 73,

4 Mart Çarşamba Muğla'da 6 bin 417,

6 Mart Cuma

İzmir'de 21 bin 20 ve

Hatay'da 13 bin 289 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlanacak.

