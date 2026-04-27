1990’lı yılların sonunda TOKİ’den ev sahibi olma şartları bugünkünden çok daha katı kurallara dayanıyordu. Sadece evi olmayan, geliri kısıtlı ve yoksul sınıfına giren vatandaşların katılabildiği kuralarda, binlerce kişi ilk kez ev sahibi olma hayali kurdu. 1999 yılında Halkalı’daki projeden ev kazanan Mert Başaran, o dönem kendisi gibi kura kazanan 30 kişiyle kurduğu bağı ve sonrasında yaşananları anlattı.

DEVLET "SATAMAZSIN" DEDİ, ONLAR NOTERE KOŞTU

Mert Başaran'ın aktardığına göre; devlet yoksulu korumak için 15 yıl satılamaz şerhi koysa da, vatandaşlar sistemi delmenin yolunu buldu. Mert Başaran’ın sıklıkla eleştirdiği anlık tüketim çılgınlığı burada da devreye girdi. İnsanlar, gelecekte kendilerini zengin edecek tapularını, noterden satış vaadi ile el altından devretti.

"ARABA ALAN DA VAR, PAVYONA GİDEN DE"

Evi satan vatandaşların gerekçeleri ise oldukça düşündürücü. Mert Başaran'ın ifadelerine göre kimisi çocuğunun arabasını yenilemek, kimisi günlük ihtiyaçlarını karşılamak için bu büyük fırsatı elden çıkardı. Hatta parayı eğlence sektöründe tüketenlerin olduğu da belirtiliyor. Başaran'ın vurguladığı en acı tablo ise mülkiyetin el değiştirme şekli:

"Satanlar kim? İmkanı olmayanlar. Hayatında bir kez ev sahibi olma fırsatı yakalayıp bunu elden çıkaranlar. Alanlar kim? O bölgenin esnafı. 30. evini alan, 40. evini alan kişiler bu konutları topladı."