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Dar gelirli vatandaşın ev sahibi olma umuduyla girdiği TOKİ projeleri, memur maaş artışına endeksli ödeme sistemi nedeniyle büyük bir çıkmaza dönüştü. Son 6 ayda yansıyan yüzde 8,6’lık artışın ardından ilan siteleri "devren satılık" TOKİ evleriyle dolarken, taksitlerini ödemekte zorlanan vatandaşlar yetkililere seslendi.

SABİT TAKSİT YERİNE SÜREKLİ ARTAN YÜK

Konut piyasasında özel banka kredileri, yüksek faiz oranlarına rağmen ödeme süresi boyunca sabit taksit imkânı sunuyor. Ancak TOKİ projelerinde sistem farklı işliyor. Genellikle %10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle sunulan ödeme planlarında, taksit tutarları yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncelleniyor.

Asgari ücretle geçinmeye çalışan dar gelirli vatandaşlar için tasarlanan bu sistemde, memur maaşına endeksli artışlar ödeme dengesini altüst etmiş durumda. Son altı aylık dönemde gerçekleşen yüzde 8,6'lık zammın taksitlere yansıması birçok hak sahibi için bardağı taşıran son damla oldu. Artan maliyetleri karşılayamayan vatandaşlar, çareyi evlerini devretmekte arıyor.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ: BU NASIL İŞ, HİÇ BİTMİŞ OLMUYOR

Taksitlerin her altı ayda bir katlanarak artmasına tepki gösteren hak sahipleri, yaşadıkları mağduriyeti sosyal medya platformlarında dile getirmeye başladı. Dar gelirli aileler, ödeme şartlarının asgari ücretliye göre revize edilmesini talep ediyor. İşte sosyal medyaya yansıyan o isyanlardan bazıları:

"TOKİ’den aldığım için çok pişmanım. Lütfen yetkililer el atsın, vatandaş zaten zor durumda. Daha ne kadar zam gelebilir?"

"Verdiğimiz peşinat, ödediğimiz taksitler her zaman boşa mı gidecek? Bu nasıl iş, borç hiç bitmiş olmuyor."

"Geneli asgari ücretle geçinen insanlara memur maaşına göre zam yapmak ne kadar mantıklı? Şimdi bu insanlar bu ödeme şartlarına nasıl ayak uydursun."

"Böyle her sene 1 milyon zam gelirse, 20 yılda 20 milyona patlayacak. Bize ev düzenlemesi şart, bu şekilde büyük sıkıntı."

İLAN SİTELERİNDE TOKİ ENFLASYONU

Taksit yükünü kaldıramayanların eklendiği "sarı site" ilanlarında, Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca liralık devren satılık TOKİ daireleri dikkat çekiyor. Farklı illerdeki güncel TOKİ devir ve satış fiyatları piyasadaki makasın ne kadar açıldığını da gözler önüne seriyor. İnşaat Doktoru hesabı X üzerinden listeyi şu şekilde paylaştı:

İstanbul, Ataşehir: TOKİ 1. Etap (Golf Cephe, Büyük Tip Manzaralı) — 14.500.000 TL

İstanbul, Başakşehir: Kayaşehir 7. Bölge'de Satılık 2+1 Daire — 5.800.000 TL

Muğla, Seydikemer: Menekşe Mahallesi'nde Satılık Daire — 5.000.000 TL

Diyarbakır, Bağlar: Oğlaklı TOKİ'de Acil Satılık Ara Kat — 3.150.000 TL

Kahramanmaraş, Onikişubat: AN Altınova 3.Etap Satılık 3+1 Daire — 2.500.000 TL

Kırıkkale, Delice: TOKİ Maşuk Emlaktan Yatırımlık Kelepir 2+1 — 1.800.000 TL

Şanlıurfa, Karaköprü: Aşık TOKİ E7 Blok Uygun Daire — 950.000 TL